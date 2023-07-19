Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги во вторник без заметных изменений у отметки 91 рублей

На рынке сформировался баланс между спросом и предложением, при этом торговая активность оставалась пониженной. Мы считаем, что участники торгов не спешат открывать позиции, ожидая новых значимых сигналов. При этом, отметим, что рубль остается перепроданным как с точки зрения технической картины, так и фундаментальной.

Стоит заметить, что недавнее резкое снижение американской валюты на глобальных рынках было полностью проигнорировано парой доллар-рубль.

На утро среды доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90-91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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