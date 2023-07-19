ПСБ: Индекс МосБиржи попробует продолжить рост в направлении 3000 пунктов

Облигации

До заседания ЦБР в эту пятницу снижение цен рублевых облигаций может продолжиться. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых. Сегодня в фокусе внимания недельные аукционы Минфина.

В фокусе

В ходе вчерашних торгов сектор электроэнергетики был лучше рынка

Вчера индекс электроэнергетики прибавил 3% и обогнал индекс МосБиржи основной сессии (+1,3%).

Отметим, что с начала года индекс электроэнергетики (+30%) отстал от индекса МосБиржи (+35%) и пытается сократить этот разрыв. Рост в секторе может быть обусловлен ожиданиями ускорения инфляции и индексацией тарифов на электроэнергию. Согласно опубликованным вчера результатам опроса "инФОМ", инфляционные ожидания населения в июле выросли до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее. Поддержку сектору также оказывает рост оптовых цен на электроэнергию, которые в июне 2023 года в первой ценовой зоне увеличились на 19% г/г, во второй ценовой зоне - на 13% г/г.

Интересными идеями в секторе являются Россети Центр и Россети Центр и Приволжье, по которым ожидаются дивиденды в размере 0,069 руб./акция и 0,05 руб./акция соответственно, дивидендная доходность формируется на уровне 16% при текущих котировках.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во вторник продолжил раллировать, завершив день на отметке 2960 пунктов. Все сегменты по итогам торгов оказались в плюсе, в лидерах был сектор транспорта из-за акций НКХП, которые за последние два дня подорожали на 71%. Взлетели здесь также бумаги Аэрофлота, сумевшие обновить максимумы текущего года. В металлургическом секторе сильно выросли акции АЛРОСА и Норникеля без значимых новостей. Основная причина здесь, это их заметное отставание от индекса МосБиржи, а также слабый рубль, которые выгоден для экспортёров. Бумаги сталелитейщиков были хуже рынка, несмотря на публикацию сильных операционных результатов ММК. Вероятно, здесь сказывается локальная перегретось котировок, которым трудно продолжить движение вверх без коррекции. Пытаются сохранить восходящую динамику бумаги Сбербанка, однако это даётся им непросто. Неплохо прибавили также акции МосБиржи и ВТБ. Импульсным ростом преодолели зону сопротивления бумаги Газпрома, прибавив 2,5% по итогам дня. На фоне приближения дивидендной отсечки сильнее рынка были акции Сургутнефтегаза. В то же время бумаги Траснефти показали лишь символический рост, несмотря на то, что они также торговались последний день с дивидендом.

Сегодня индекс МосБиржи попробует продолжить рост в направлении 3000 пунктов. Российский рынок растёт 17 дней подряд почти без остановок и существенной коррекции. Похожая ситуация складывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста, это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортёров. Кроме этого, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших выплат. В целом, существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться.

Россиискии рынок облигации

Во вторник котировки рублевых облигаций продолжили снижение. Индекс цен гособлигаций RGBI потерял ещё 0,18%, доходность индекса RGBI выросла до 10,17% (+5 б.п. за день). Инвесторы отыгрывали данные опроса "инФОМ" о повышении инфляционных ожиданий населения в июле до 11,1% по сравнению с 10,2% месяцем ранее.

Минфин РФ сегодня проведет аукционы по размещению классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) и инфляционного ОФЗ 52005 (10 лет до погашения). С учетом слабого спроса на бумаги с фиксированной ставкой купона и низкой текущей доходности линкеров объем размещения нового госдолга сегодня ожидаем в объеме менее 50 млрд руб. Для выполнения квартального плана заимствований Минфину придется предлагать на следующих аукционах больше флоатеров.

До заседания ЦБР в эту пятницу постепенное снижение цен ОФЗ скорее всего продолжится. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБР по ставке и сигналов регулятора. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.

Корпоративные и экономические события

ММК во II кв. увеличил выплавку стали на 13%, продажи - на 11%

Компания представила сильные операционные результаты за II квартал и дала прогноз на следующий.

Наше мнение: производство стали выросло на 19,5% г/г за счет уверенного внутреннего спроса, производство чугуна выросло на 24,4% г/г вследствие завершения ремонтных работ по доменному направлению. Продажи металлопродукции прибавили 29,8% г/г также за счет уверенного спроса внутри страны и роста продаж в сегменте Турции. Доля премиальной продукции в портфеле подросла до 43,4%. Компания ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры и в 3 кв. за счет сезонной строительной активности и устойчивого потребления в других отраслях промышленности. Все это настраивает на то, что финансовые результаты ММК будут также сильными. Мы рекомендуем акции ММК к покупке с таргетом в 60 руб.

X5 во II квартале увеличила выручку на 19,1%, LfL-продажи выросли на 7,8%

X5 Retail Group (X5 Group) во II квартале 2023 года увеличила общие продажи на 19,1% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, до 770,67 млрд рублей, говорится в сообщении.

Наше мнение: компания во II квартале увеличила выручку за счет роста продаж в сопоставимых магазинах на 7,8% и расширению торговых площадей на 10,4%. Трафик и средний чек также выросли на 6,6% и 1,1% г/г. Относительно I кв. динамика ключевых показателей также улучшилась. Несмотря на снижение цен на продовольствие, результаты сильные. Компания вкладывается в цены, что, впрочем, сказывается на рентабельности, но это залог активного развития в эконом-сегменте. Х5 делает ставку на магазины у дома (генерируют 78% выручки) и жесткие дискаунтеры (3% выручки). Основным сдерживающим фактором для бумаг Х5 выступает слабая вероятность изменения корпоративной структуры и возврат к выплатам дивидендов. В этой связи мы скорее предпочитаем бумаги Магнита и Белуги.

ОГК-2 в I полугодии увеличила производство электроэнергии на 5,7%, до 24,1 млрд кВт.ч

ОГК-2 в I полугодии 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 5,7%, до 24,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, говорится в сообщении.

Наше мнение: рост производства обусловлен увеличением потребности в электроэнергии на фоне восстановления экономики и промышленного производства. Результаты позитивны для акций ОГК-2, однако ожидания сокращения доходов после завершения ДПМ являются сдерживающим фактором для их котировок, поэтому сейчас они не являются привлекательными на рынке.