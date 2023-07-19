«Открытие»: Инвесторы ждут стимулов в Китае

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Инвесторы ждут стимулов в Китае

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет, снижаются акции в Гонконге и Шанхае. Однако более 80% инвесторов на китайском рынке уверены, что власти КНР вскоре примут стимулирующие меры, дабы оживить экономику. В США слабая статистика увеличивает вероятность того, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики. Ситуация для российских акций существенно не меняется. Геополитика остаётся главным сдерживающим фактором. Впрочем, рост инфляционных ожиданий также подстёгивает интерес к акциям. В ближайшее время на рынок поступят очередные дивиденды, которые могут быть направлены на новые покупки.

Российский рынок закрыл очередной день в плюсе по итогам торгов во вторник. Индекс МосБиржи обновил максимум с прошлого года, поднимаясь до отметки 2955,81 п. Немаловажную роль в росте рынка сыграли корпоративные новости, включая «Алроса» и ММК. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 77,193 млрд руб.

По итогам торгов 18 июля индекс МосБиржи - 2954,52 п. (+1,27%), а индекс РТС - 1024,98 п. (+1,50%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

GLTR-гдр 558,8 5,45% Polymetal 608,5 5,08% АЛРОСА ао 81,62 3,88% Аэрофлот 44,19 3,78% ГМКНорНик 16 240 2,95%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 675,8 -1,29% Система ао 17,8 -0,85% FIXP-гдр 405,1 -0,81% НЛМК ао 192,82 -0,61% FIVE-гдр 1 832 -0,49%

Вновь все десять отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в электроэнергетике (+3,01%), а также транспорте (+4,20%).

Впрочем, основными движущими силами на рынке были другие отрасли. В частности, сектор нефти и газа поднялся на 1,23% на фоне подорожания Brent почти до $80 за баррель. Сектор потребления показал рост на 1,84% во многом благодаря повышению бумаг «Магнита» на 2%. При этом лёгкая просадка в бумагах X5 Retail не помешала этому.

X5 (FIVE) во II квартале увеличила выручку на 19,1%, LfL-продажи выросли на 7,8%. «Однозначно впечатляющие результаты, - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Даже на фоне высокой базы II квартала 2022 года и замедляющейся инфляции X5 продемонстрировала мощную динамику продаж. При этом локомотивом роста по-прежнему остается старый добрый оффлайн бизнес. Консолидация сетей "Красный Яр" и "Слата" также внесла свою лепту в итоговый результат, но на уровне всего порядка 1.5 п.п. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию «ПОКУПАТЬ» для ее расписок».

Сектор металлов и добычи вырос на 1,63%, а лидировали в нём бумаги «Алроса». Акции «Алроса» (ALRS) показали повышение более чем на 3%. К 2032 году компания планирует добывать до 2 млн тонн руды в год и до 3 млн карат алмазов. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о том, что проект строительства нового рудника поддержан руководством страны. Реализация проекта начнётся уже в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году. Ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт.

Рост более 1% состоялся в бумагах ММК. ММК (MAGN) во II кв. увеличил выплавку стали на 13%, продажи - на 11%. «ММК продемонстрировал сильные операционные показатели по итогам II квартала, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом совокупный объем производства стали лишь немного не дотянул до рекордного IV квартала 2021 года. Такие результаты стали следствием в первую очередь хороших показателей спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья, а также частичного восстановления деловой активности в Турции, где в апреле ММК перезапустило горячее производство на своем активе MMK Metalurji. При этом и в третьем квартале компания ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне высокого спроса благодаря сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности. Однако для понимания всей полноты картины по-прежнему не хватает финансовых показателей. Основные вопросы у нас вызывает уровень текущей операционной маржи, который может оказаться ниже рыночных ожиданий из-за опережающего роста издержек за последний год. Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции российских сталеваров вообще и ММК в частности».

В секторе нефти и газа заметно подорожали бумаги газовых компаний на прогнозе роста цен на газ в Европе в предстоящем зимнем сезоне. Однако мы обратим внимание на акции «Транснефти», которые торговались последний день с дивидендами 16665 на привилегированную бумагу. Чистая прибыль компании в I полугодии по РСБУ выросла в 6 раз до 128,52 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,4% до 574,7 млрд руб. Как минимум, отчётность позволяет предположить, что привилегированные акции компании могут довольно быстро закрыть дивидендный разрыв.

В отличие от предыдущего дня, рубль предпринимал попытки укрепления, которые оказались успешными против основных валют. Можно предположить, что на фоне подготовки к налоговым платежам рубль будет предпринимать усилия по укреплению.

По итогам торгов 18 июля:

USD/RUB – 90,90 (-0,11%),

EUR/RUB – 101,94 (-0,18%),

CNY/RUB – 12,627 (-0,37%).

Слабая статистика вновь улучшила настроение американских инвесторов

Индексы США показали солидный рост. Слабая статистика вновь вселяет надежды, что ФРС на июльском заседании повысит ставку, но это случится в последний раз в рамках текущего цикла ужесточения денежной политики. Розничные продажи в США выросли за июнь на 0,2% при ожиданиях роста на 0,5%. Промышленное производство в США сократилось на 0,5% за июнь при ожиданиях нулевой динамики. Примечательно, что за май промышленное производство снизилось на 0,2%.

Банки продолжают выдавать достаточно сильные отчёты, хотя результаты Morgan Stanley (MS) показали снижение доходов от торговли облигациями и акциями на 31% и 14% соответственно. Отчётность Bank of America (BAC) была лучше ожиданий по всем направлениям бизнеса. Брокерская Charles Schwab (SCHW) ожидает снижение выручки в текущем году на 7%-8%, что почти совпадает с ожиданиями Wall Street. Производитель вооружений Lockheed Martin (LMT) не только отчитался лучше прогнозов, но и повысил свои финансовые ожидания на весь год, что в условиях геополитической напряжённости в мире вряд ли должно удивлять.

Microsoft (MSFT) намерена взыскивать до $30 в месяц за использование искусственного интеллекта бизнес пользователями. Warner Music Group (WMG) и TikTok объявили о расширении партнёрства, в рамках которого Warner Music будет лицензировать музыку на TikTok.

Динамика по секторам: Technology +1,26%, Financials +1,12%, Energy +0,98%, Materials +0,78%, Health +0,7%, Industrials +0,57%, Communication Services +0,38%, Consumer Discretionary +0,28%, Consumer Staples -0,13%, Utilities -0,78%, Real Estate -0,82%.

По итогам торгов:

DJIA - 34951,93 п. (+1,06%),

S&P 500 - 4554,98 п. (+0,71%),

NASDAQ Composite - 14353,64 п. (+0,76%).

Китайские акции вновь демонстрируют слабость и ждут стимулы

Азиатские рынки вновь торговались разнонаправленно. Если японские инвесторы получили вдохновение от роста американских индексов, то в Китае продолжают отыгрывать слабую статистику и негативные корпоративные новости. Застройщик China Evergrande сообщил накануне об убытках в объёме $113 млрд за два года. Однако внимание негативно настроенных инвесторов в среду было сосредоточено на технологичном секторе, который может столкнуться с новыми полупроводниковыми ограничениями со стороны США. Кроме того, в Шанхае сектор компаний производителей солнечных батарей и компонентов терял около 1,5% на сигналах о сокращении стимулирующих мер для альтернативной энергетики в Европе.

Японские акции, напротив, дорожали вслед за американским рынком. Дополнительным позитивом стало заявление управляющего Банком Японии Кадзуо Уэда о том, что у регулятора всё ещё долгий путь впереди, чтобы достигнуть устойчивой инфляции в 2%. Поэтому политика будет оставаться сверх мягкой. Заявление привело к ослаблению иены до 139,4 за доллар, что также способствовало покупкам акций экспортёров. На этом фоне 216 компонентов Nikkei 225 показывали прирост. Самым сильным сектором был индекс судоходных компаний, который повышался на 2,6%. Акции Nissan Motor дорожали почти на 6% на заявлениях главного финансового директора компании о желании вернуться к выплате дивидендов на уровне 30% от прибыли.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32737,75 п. (+0,75%),

Hang Seng - 18807,46 п. (-1,10%),

Shanghai Composite - 3185,29 п. (-0,39%).

Снижение запасов в США за прошлую неделю оказалось незначительным

Нефть немного дешевела, так как данные от американского API показали более скромное снижение запасов, чем ожидалось. Согласно статистике API, на неделе до 14 июля американские коммерческие запасы нефти -797 тыс. баррелей, бензина -2,8 млн баррелей и дистиллятов -100 тыс. баррелей.

По состоянию на 8:40 мск: