Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июля: 5 684,5801 руб/1 г золота и 72,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 684,5801 руб.

1 грамм серебра - 72,3400 руб.

1 грамм платины - 2 831,2100 руб.

1 грамм палладия - 3 703,0300 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9301 р. (0,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3300 р. (0,46%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,0500 р. (0,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,7099 р. (0,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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