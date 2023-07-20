Комментарии

ПСБ: Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26241 и ОФЗ-ИН 52005 прошли при слабом спросе

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду отрицательная переоценка на рынке ОФЗ продолжилась. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,11%, доходность индекса RGBI выросла до 10,2% (+3 б.п. за день).

Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга вчера прошли при слабом спросе. Ведомство продало инфляционные бумаги ОФЗ 52005 (10 лет до погашения) на 7,4 млрд руб. по номиналу при спросе 11,4 млрд руб. Размещение классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) прошло на 9,6 млрд руб. при спросе 18,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения - 11,02%. Таким образом Минфин РФ суммарно продал ОФЗ на 17 млрд руб. При этом квартальный план заимствований предполагает потребности по размещению гособлигации на 77 млрд. руб. в неделю.

По данным Росстата, инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,9% по сравнению с 3,6% на 10 июля. Повышение темпов роста потребительских цен соответствует ожиданиям, и в ближайшее время будет способствовать сохранению понижательной динамики котировок ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Сегодня ждем снижения торговой активности. Перед заседанием ЦБР в пятницу инвесторы скорее всего предпочтут занять выжидательную позицию. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Более 490 гостиниц, турбаз и санаториев работает в Иркутской области
Иркутск попал в топ городов для командировки мечты
80% россиян проведут лето в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги