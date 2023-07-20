ПСБ: Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26241 и ОФЗ-ИН 52005 прошли при слабом спросе

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду отрицательная переоценка на рынке ОФЗ продолжилась. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,11%, доходность индекса RGBI выросла до 10,2% (+3 б.п. за день).

Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга вчера прошли при слабом спросе. Ведомство продало инфляционные бумаги ОФЗ 52005 (10 лет до погашения) на 7,4 млрд руб. по номиналу при спросе 11,4 млрд руб. Размещение классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) прошло на 9,6 млрд руб. при спросе 18,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения - 11,02%. Таким образом Минфин РФ суммарно продал ОФЗ на 17 млрд руб. При этом квартальный план заимствований предполагает потребности по размещению гособлигации на 77 млрд. руб. в неделю.

По данным Росстата, инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,9% по сравнению с 3,6% на 10 июля. Повышение темпов роста потребительских цен соответствует ожиданиям, и в ближайшее время будет способствовать сохранению понижательной динамики котировок ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Сегодня ждем снижения торговой активности. Перед заседанием ЦБР в пятницу инвесторы скорее всего предпочтут занять выжидательную позицию. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0 – 11,2% годовых.