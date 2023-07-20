ПСБ: Пара доллар-рубль продемонстрировала незначительный рост, завершив торги в среду около отметки 91,4 рублей
Торговая активность на валютном рынке МосБиржи снижалась четвертый день подряд, при этом волатильность валют оставалась пониженной. Мы считаем, что на текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты, а участники торгов ожидают новых значимых драйверов к формированию направленной динамики.
Отметим, что более уверенный рост на рынке продолжал демонстрировать евро. Поддержку позициям европейской валюты оказывают ожидания инвесторов о продолжении снижения доллара к ключевым валютам развитых экономик.
На утро четверга доллар отступил к отметке 91 руб. Полагаем, что в ближайшие торговые сессии ожидать кардинальных изменений на валютном рынке не приходится и пара доллар-рубль продолжит проторговывать диапазон 90,5-91,5 руб.
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