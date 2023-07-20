«Открытие»: Стимулы Китая остаются виртуальными

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Стимулы Китая остаются виртуальными

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Китай продолжает держать всех в напряжении, не объявляя о конкретных стимулах. Статистика в США продолжает портиться, что может вынудить ФРС прекратить повышение ставки. Внешний фон не даёт четких ориентиров для российских акций. Поэтому ждём консолидации на российском рынке.

Российский рынок снизился по итогам торгов в среду. Однако в первой половине дня индекс МосБиржи всё же обновил максимум с прошлого года, достигнув отметки 2966,72 п. Как мы и предполагали, при приближении значения индекса к уровню 3000 пунктов усиливаются желания по фиксации прибыли. Дополнительным фактором слабости рынка стали дивидендные отсечки в бумагах «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,857 млрд руб.

По итогам торгов 19 июля индекс МосБиржи - 2943,43 п. (-0,38%), а индекс РТС - 1015,13 п. (-0,96%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

FIVE-гдр 1 950 6,53% GLTR-гдр 577,4 3,85% ГМКНорНик 16 524 1,15% ФосАгро ао 7 419 0,9% МТС-ао 298,15 0,71%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Транснф ап 126 300 -9,98% Сургнфгз 29,24 -2,08% МосБиржа 126,68 -1,33% VK-гдр 667,8 -1,33% ММК 51,3 -1,21%

5 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 5 показали рост. Наиболее сильное снижение в транспортном секторе (-1,8%), а наиболее сильный рост в электроэнергетике (+1,54%).

Просадку показали бумаги «Транснефти» (TRNF-P) и «Сургутнефтегаза» (SNGS). Данная динамика связана с дивидендной отсечкой, которая состоялась накануне. При этом разрыв в акциях «ТрансНефти» существенно меньше, чем размер дивидендов, который составляет 16665 руб на бумагу. Частично за это отвечает отчётность, которую компания опубликовала в день отсечки. Прибыль в I полугодии по РСБУ увеличилась в шесть раз до 128,52 млрд руб.

Бумаги X5 Retail Group (FIVE) оказались среди лидеров индексных бумаг. Накануне розничная сеть сообщила о росте выручки в II квартале на 19,1%, а сравнимых продаж на 7,8%. Сеть продолжает весьма активную экспансию, демонстрируя результаты лучше, чем у конкурентов.

Акции ТМК (TRMK) показали рост более 5%. Кипрская TMK Steel Holding Limited поменяла юрисдикцию на остров Русский Приморского края, который является особой экономической зоной. Отныне структура холдинга называется МК ООО «ТМК Стил Холдинг».

Соответствующая запись в реестр была внесена в начале июня на основании государственной регистрации юридического лица в порядке редомициляции. TMK Steel Holding Limited владеет 90,6% акциями ТМК. Новости о редомициляции улучшают перспективы дивидендных выплат компании в будущем.

Московская Биржа предупредила о приостановке торгов акциями Polymetal с 29 июля, а в режиме торгов в режиме Т+2 торги завершатся 25 июля. Данная мера принята в связи с редомициляцией компании.

В среду также вышел пакет статистики по РФ. Согласно данным Минэкономразвития, недельная инфляция ускорилась до 0,18% с 0,14% неделей ранее, а годовая до 3,86%. Подобная динамика говорит о том, что ожидания большинства аналитиков на рынке по поводу повышения ставки ЦБ РФ на 50 базисных пункта в рамках заседания 21 июля имеют под собой основания. Впрочем, одновременно появилась статистика по ценам производителей в РФ, которые в июне показали нулевую динамику годового прироста, а также нулевую динамику по сравнению с маем.

Две валюты на Forex демонстрировали существенные изменения, а именно доллар Новой Зеландии и британский фунт стерлингов. Инфляция в Новой Зеландии замедлилась в II квартале до 6,0% с 6,7% в I квартале. Хоть и ожидалось более активное замедление до 5,9%, но и текущая динамика позволяет предположить, что Резервный Банк страны начнёт задумываться о паузе в цикле ужесточения. Инфляция в Великобритании замедлилась в июне до 7,9% с 8,7% в мае. При этом ожидалось замедление до 8,2%. Вероятно, что Банк Англии также не станет излишне упорствовать в повышении ставки. Как минимум, 10-летние обязательства Великобритании теряли около 13 Б.П. в доходности и торговались вблизи 4,21%.

По итогам торгов среды:

USD/RUB – 91,40 (+0,55%),

EUR/RUB – 102,59 (+0,64%),

CNY/RUB – 12,647 (+0,16%).

Индексы США показали рост, но инвесторы рассчитывают на смягчение позиции ФРС

Американские индексы завершили торги среды ростом. Слабая статистика по недвижимости не смогла вдохновить инвесторов. В середине дня Apple удивила рынок сообщением о разработке собственного искусственного интеллекта, но реакция на подобные сообщения становится скромнее раз от разу. Число разрешений на строительство в США сократилось за июнь на 3,7%, а число новых строительств упало на 8%. Рост строительств за май пересмотрен в сторону уменьшения до 15,7% с первоначальных 21%.

Рынок был готов к падению, но негативные настроения частично были заблокированы внешней статистикой. В Великобритании инфляция замедлилась до 7,9% с 8,7% в мае при ожиданиях 8,2%. Существенное расхождение прогнозных цифр и реальных показателей говорит о том, что данные по инфляции остаются весьма волатильными.

Goldman Sachs (GS) отчитался лучше ожиданий по прибыли, но выручка оставила противоречивое впечатление. Тем не менее, инвестиционный банк повысил свои дивиденды на 10%. Брокерская Interactive Brokers (IBKR) отчиталась хуже ожиданий, как по прибыли, так и по выручке. Банк Western Alliance (WAL) ещё в марте был кандидатом на банкротство. Однако в II квартале прибыль банка не дотянула до прогнозов, но выручка оказалась выше ожиданий.

Apple (AAPL) запустила внутреннее тестирование искусственного интеллекта в стиле ChatGPT. Однако внутренние источники компании пока говорят о неопределённости в стратегии использования искусственного интеллекта. Microsoft (MSFT) и Activision (ATVI) решили продлить юридические рамки процесса поглощения до октября текущего года, что, в принципе, не меняет ситуацию со слиянием. ,

Динамика по секторам: Real Estate +1,12%, Utilities +1,02%, Consumer Staples +0,93%, Energy +0,52%, Consumer Discretionary +0,52%, Health +0,49%, Financials +0,45%, Communication Services +0,23%, Industrials -0,05%, Technology -0,27%, Materials -0,52%.

По итогам торгов:

DJIA - 35061,21 п. (+0,31%),

S&P 500 - 4565,72 п. (+0,24%),

NASDAQ Composite - 14358,02 п. (+0,03%).

Китайские инвесторы ждут конкретных стимулов

Азиатские рынки преимущественно снижались. Одним из главных вопросов на китайском рынке остаются потенциальные стимулы. Однако власти КНР пока не предпринимают решительных шагов. В начале торгов технологичный сектор в Гонконге подрастал на 1,5%, но затем ушёл в минус на 0,3%. Комиссия по реформам и развитию обещала в среду меры по стимулированию потребления и улучшению условий для частного бизнеса. Однако вербальные стимулы, которые повторяются раз от разу, уже не имеют прежнего эффекта. Вслед за коллегами, Bank of America снизил прогноз роста экономики КНР до 5,1% в текущем году. Одной из причин ухудшения прогноза стало действие Народного Банка, который в очередной раз воздержался от снижения ставок. Наиболее сильное снижение демонстрировали акции сектора искусственного интеллекта. Меж тем, в Гонконге сектор недвижимости повышался почти на 3% на новостях о том, что власти Китая рассматривают меры по смягчению ограничений на покупку недвижимости.

Иена укреплялась до 139,3 за доллар, что смутило японских инвесторов. Впрочем, как только Nikkei 225 пытается приблизиться к своим максимумам с 1990 года, так на рынке усиливаются желания зафиксировать прибыль. Примечательно, что производитель полупроводников Renesas Electronics терял около 3% своей капитализации. В Wall Street Journal продолжают настаивать на том, что США намерены надавить на своих союзников, дабы те прекратили поставки передовых полупроводников в Китай. Акции Nissan Motor продолжили рост. Накануне руководство заявило о стремлении стабилизировать дивидендные выплаты из расчёта 30% от прибыли. В среду компания заявила о принятии технологии зарядки электромобилей на основе стандартов Tesla.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 32508,58 п. (-1,18%),

Hang Seng - 18978,10 п. (+0,14%),

Shanghai Composite - 3190,47 (-0,26%).

Американские запасы оставляют множество вопросов

Нефть торговалась без существенной волатильности. На рынке присутствует неуверенность. Впервые после 15 недель снижения Администрация Джо Байдена не продавала нефть из стратегических резервов. Более того, резервы были пополнены на 3-4 цистерны нефти. Тем не менее, по данным Минэнерго США, коммерческие резервы нефти США 708 тыс. баррелей, бензина -1,066 млн баррелей, дистиллятов +13 тыс. баррелей. Судя по всему, рынок пока не понимает вопрос на что ориентироваться. В июле Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 млн баррелей, но влияние на рынок будет отложенным. Поэтому пока котировки застыли вблизи уровня 80 долларов за баррель.

По состоянию на 8:45 мск: