Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 5 791,2798 руб/1 г золота и 72,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 791,2798 руб.

1 грамм серебра - 72,9700 руб.

1 грамм платины - 2 882,4399 руб.

1 грамм палладия - 3 864,7600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 106,6999 р. (1,88%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,87%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,2300 р. (1,81%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 161,7300 р. (4,37%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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