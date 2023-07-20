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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 5 791,2798 руб/1 г золота и 72,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 791,2798 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 882,4399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 864,7600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 106,6999 р. (1,88%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,87%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,2300 р. (1,81%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 161,7300 р. (4,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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