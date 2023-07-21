ПСБ: Сегодня динамику торгов рублевым облигаций будут определять итоги заседания Банка России по ставке

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Торги в сегменте классических ОФЗ в четверг прошли в небольшом плюсе. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,05%, доходность индекса RGBI снизилась до 10,19% (-1 б.п. за день). Относительно небольшой объем торгов пока не позволяет говорить о смене тренда. Скорее это пауза в ожидании сегодняшнего решения Банка России по ключевой ставке.

Возможное повышение ставки ЦБР на 50 - 75 б.п., мы считаем уже учтено в ценах ОФЗ. Если ставка будет повышена более сильно, либо при повышении ставки до 8,0% - 8,25% будет сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП, то доходность ОФЗ скорее всего продолжит рост.

Пока у рынка не заякорятся ожидания относительно верхнего уровня ключевой ставки в новом цикле повышения, котировки ОФЗ будут оставаться под давлением. При повышении ставки ЦБР во втором полугодии этого года до 9,0% доходность ОФЗ срочностью до 1 года может вырасти до 9,0 - 9,2% годовых (плюс 70 - 120 б.п. от текущего уровня). В ОФЗ срочностью 2-3 года в данном сценарии потенциал роста доходности видим около 50 б..п. от текущего уровня, в более длинных бумагах 25 - 50 б.п.