ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг отступила под отметку 90,5 руб. впервые с конца прошлой недели
Торговая активность долларом резко увеличилась, достигнув июльских максимумов, при этом рубль продемонстрировал заметное укрепление. Мы считаем, что на рынке активизировались экспортеры, готовящиеся к расширенным квартальным налоговым выплатам, что поддержало позиции национальной валюты. Стоит отметить, что укрепление рубля происходило в условиях незначительного роста нефтяных котировок, а также удорожания доллара на глобальных рынках.
На утро пятницы доллар немного укрепляется к рублю. Мы полагаем, что в случае преодоления парой доллар-рубль локального уровня поддержки на отметке 90 руб., для курса открывается горизонт развития снижения к 89 руб. при поддержке активности экспортеров. В случае, если экспортеры возьмут паузу в сегодняшних торгах, то укрепление национальной валюты может перенестись на следующую неделю.
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