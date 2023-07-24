ПСБ: Индекс МосБиржи может вновь протестировать отметку 2950 пунктов

Облигации

Ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБР в ближайшее время будут оказывать давление на цены ОФЗ с фиксированным купоном.

В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать в портфеле долю флоатеров.

В фокусе

ЦБ берет высокую планку

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%. Шаг повышения превысил ожидания рынка (консенсус-прогноз был 50 б.п.). При этом регулятор «подчеркнул» свою независимость, проявив решительность в мерах, несмотря на сигналы со стороны Министерства экономики, парламентариев и представителей крупного бизнеса. Кроме того, Банк России сохранил «жесткий» сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики, допустив возможность повышения ставки на ближайших заседаниях.

Мы полагаем, что таким образом регулятор объявил о цикле повышения ключевой ставки.

ЦБ также повысил прогноз средней ключевой ставки на оставшуюся часть года (до 8,5-9,3%, с 7,1-8,6% по апрельской версии прогноза).

Это значит, что регулятор ориентируется на более высокий предел повышения ключевой ставки до конца текущего года (9,5-10%, против нашего прогноза в 9%).

Ужесточение ДКП связано с ростом проинфляционных рисков, которые уже начали реализовываться в июне-июле и в значительной степени спровоцированы заметным ослаблением курса рубля. Не менее важный фактор – сильный восстановительный рост конечного спроса и ограниченность текущих возможностей экономики по расширению предложения товаров и услуг.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу поднялся выше 2900 пунктов, завершив торги на внутридневных максимумах. Объёмы торгов оказались на 32% ниже среднего значения за неделю, составив 50,9 млрд руб. Большинство акций завершили день в плюсе, против рынка лишь отдельные бумаги. В нефтегазовом сегменте лучше остальных были акции НОВАТЭКа, которые полностью восстановили потери четверга. Неплохо также смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа и Татнефти. Среди акций металлургического сектора отметим сильный рост бумаг АЛРОСы, заметно также прибавили акции сталелитейщиков. В то же время в минусе здесь завершили бумаги Распадской, прибавившие за две последние торговые сессии 10%. Под давлением вновь были акции Полиметалла на фоне приближения даты временной остановки торгов 25 июля. Переписали годовой максимум бумаги Магнита. Высокий спрос на бумаги подпитывается ожиданиями объявления результатов тендера на покупку акций у нерезидентов. Сильно прибавили акции Белуги на фоне ранее появившихся новостей о том, что в пятницу состоялся СД, на котором решался вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Почти 5% прибавили бумаги Самолёта, что, вероятно, стало причиной реализации программы обратного выкупа со стороны компании.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают растущие цены на нефть, в пятницу котировки Brent поднялись выше 80 долл./барр., а также слабый рубль. На этом фоне отдаём предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Также продолжаем с оптимизмом смотреть на бумаги ИТ сектора.

Россиискии рынок облигации

Котировки ОФЗ в пятницу слабо отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБР сразу на 100 б.п., хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение лишь на 50 б.п. Индекс доходности гособлигаций RGBI вырос до 10,23% (+4 б.п. за день). Такую реакцию мы связываем с тем, что котировки ОФЗ за последние два месяца уже довольно сильно скорректировались. При этом, мы считаем, что рынок еще не полностью оценил потенциал ужесточения денежно-кредитной политики. В ближайшее время ждем пересмотр вверх ожиданий инвесторов по ключевой ставке, а вслед за этим и рост доходности ОФЗ, особенно на участке срочностью 1-3 года.

ЦБР по итогам заседания 21 июля не только заметно повысил ставку, но и сохранил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП. Обновленный прогноз ЦБР среднего уровня ставки до конца этого года находится в диапазоне 8,5 – 9,3%. Также мы обращаем внимание, что ЦБР повысил прогноз среднего уровня ставки на 2024 г. до 8,5 – 9,5%. Это на 200 б.п. выше предыдущего прогноза. Оценка нейтрального уровня ключевой ставки повышена на 50 б.п. (до 5,5 – 6,5%). На основе этого повышен прогноз ставки на 2025 – 2026 годы.

На наш взгляд, до конца года высока вероятность реализации сценария повышения ставки ЦБР в диапазон 9,5 – 10,0% годовых. На этом фоне ждем сдвиг вверх доходности ОФЗ.

Корпоративные и экономические события

Группа ЛСР в I полугодии увеличила продажи на четверть

Группа ЛСР в январе-июне 2023 года увеличила продажи недвижимости на 26,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 67 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 381 тыс. кв. метров (в I полугодии 2022 года - 308 тыс. кв. м). Таким образом, в текущем году этот показатель вырос на 23,7%.

Наибольший рост продаж - в 2 раза, до 24 млрд рублей - зафиксирован в Москве. Здесь группа продала 84 тыс. кв. м недвижимости (рост в 2,1 раза). В Петербурге продажи компании увеличились на 5,5%, до 38 млрд рублей, а в физическом выражении - на 8,4%, до 244 тыс. кв. метров. В Екатеринбурге реализация недвижимости возросла на 25%, до 5 млрд рублей. Компания продала в городе 53 тыс. кв. м. недвижимости (рост на 26,1%). Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 77%.

Наше мнение: ЛСР во втором полугодии может продолжить рост из-за смещения спроса с вторичного рынка недвижимости, где ипотечные ставки не субсидируются и более чувствительны к изменению ключевой ставки, повышение которой может продолжиться в этом году. Положительные результаты формируют ожидания выплат дивидендов за 2023 год. Компания традиционно платит 78 руб./акцию, что соответствует доходности 11,1% и немного ниже доходности 10-летних ОФЗ 11,4%, поэтому акции компании вряд ли интересны на рынке.