ПСБ: Индекс МосБиржи в пятнциу поднялся выше 2900 пунктов, завершив торги на внутридневных максимумах

Объёмы торгов оказались на 32% ниже среднего значения за неделю, составив 50,9 млрд руб. Большинство акций завершили день в плюсе, против рынка лишь отдельные бумаги. В нефтегазовом сегменте лучше остальных были акции НОВАТЭКа, которые полностью восстановили потери четверга. Неплохо также смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа и Татнефти. Среди акций металлургического сектора отметим сильный рост бумаги АЛРОСА, заметно также прибавили акции сталелитейщиков.

В то же время в минусе здесь завершили бумаги Распадской, прибавившие за две последние торговые сессии 10%. Под давлением вновь были акции Полиметалла на фоне приближение даты временной остановки торгов 25 июля. Переписали годовой максимум бумаги Магнита. Высокий спрос на бумаги подпитывается ожиданиями объявления результатов тендера на покупку акций у нерезидентов. Сильно прибавили акции Белуги на фоне ранее появившихся новостей о том, что в пятницу состоялся СД, на котором решался вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Почти 5% прибавили бумаги Самолёта, что, вероятно, стало причиной реализации программы обратного выкупа со стороны компании.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают растущие цены на нефть, в пятницу котировки Brent поднялись выше 80 долл./барр., а также слабый рубль. На этом фоне отдаём предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Также продолжаем с оптимизмом смотреть на бумаги ИТ сектора.