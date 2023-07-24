ПСБ: Пара доллар-рубль в пятницу отыграла почти все потери четверга, вернувшись к отметке 91 руб.
В первой половине пятничных торгов стоимость доллара опускалась к 90 руб., в преддверии заседания ЦБ, однако не сумела преодолеть данный уровень поддержки. Несмотря на более резкое повышение ключевой ставки регулятором (рынок закладывал повышение ставки на 0,5 п.п., ЦБ повысил на 1 п.п.), участники торгов не отреагировали на данное решение. Мы считаем, что давление на национальную валюту оказало снижение регулятором прогноза по сальдо торгового баланса с 117 млрд долл., до 97 млрд долл., что снижает перспективы укрепления рубля во второй половине года.
На утро понедельника доллар торгуется у 91 руб. Мы считаем, что в рамках ближайших нескольких сессий доллар может продемонстрировать боковое движение в диапазоне 90-91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона, однако к концу недели может преодолеть его нижнюю границу на фоне активизации экспортеров в преддверии расширенных квартальных налоговых выплат.
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