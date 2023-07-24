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ПСБ: На фоне повышения прогнозов по ключевой ставке ЦБР ждем продолжения роста доходности ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Котировки ОФЗ в пятницу слабо отреагировали на повышение ключевой ставки ЦБР сразу на 100 б.п., хотя консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение лишь на 50 б.п. Индекс доходности гособлигаций RGBI вырос до 10,23% (+4 б.п. за день). Такую реакцию мы связываем с тем, что котировки ОФЗ за последние два месяца уже довольно сильно скорректировались. При этом, мы считаем, что рынок еще не полностью оценил потенциал ужесточения денежно-кредитной политики. В ближайшее время ждем пересмотр вверх ожиданий инвесторов по ключевой ставке, а вслед за этим и рост доходности ОФЗ, особенно на участке срочностью 1-3 года.

ЦБР по итогам заседания 21 июля не только заметно повысил ставку, но и сохранил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП. Обновленный прогноз ЦБР среднего уровня ставки до конца этого года находится в диапазоне 8,5 – 9,3%. Также мы обращаем внимание, что ЦБР повысил прогноз среднего уровня ставки на 2024 г. до 8,5 – 9,5%. Это на 200 б.п. выше предыдущего прогноза. Оценка нейтрального уровня ключевой ставки повышена на 50 б.п. (до 5,5 – 6,5%). На основе этого повышен прогноз ставки на 2025 – 2026 годы.

На наш взгляд, до конца года высока вероятность реализации сценария повышения ставки ЦБР в диапазон 9,5 – 10,0% годовых. На этом фоне ждем сдвиг вверх доходности ОФЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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