Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 5 742,4102 руб/1 г золота и 73,1600/1 г серебра ЦБ РФ с 22 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 742,4102 руб.

1 грамм серебра - 73,1600 руб.

1 грамм платины - 2 818,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 768,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,6598 р. (0,48%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,4700 р. (2,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,6499 р. (1,43%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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