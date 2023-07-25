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ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник легким снижением к отметке 90,5 руб.

Торги долларом в понедельник проходили на пониженных объемах, и валюта продолжила проторговывать привычный диапазон 90-91 руб. Небольшую поддержку рублю оказал заметный рост нефтяных котировок, который, впрочем, отображается на валютном рынке не в полной мере.

Стабилизирующим фактором также выступают приближающиеся расширенные налоговые выплаты в конце недели, ввиду чего участники торгов не спешат приобретать иностранную валюту.

На утро вторник рубль пытается продолжить свой рост. Следующим важным уровнем для пары доллар-рубль выступает отметка 90 руб., где прослеживается локальный уровень поддержки. Мы считаем, что в случае преодоления данной отметки, для доллара открывается потенциал снижения к 89 руб., что скорее будет актуально в конце недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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