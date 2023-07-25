«Открытие»: Китайские стимулы могут оживить российский рынок и сломать потолок цен

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Китайские стимулы могут оживить российский рынок и сломать потолок цен

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть торгуется выше $83, китайские акции активно дорожают. Власти КНР сигнализируют о стимулах для экономики, включая поддержку внутреннего спроса. На этом фоне появляются надежды на слом потолка цен для российского нефтяного экспорта. Кроме того, оживление китайской экономики также может улучшить перспективы российских поставок другой продукции в данную страну. Поэтому ждём от отечественных индексов роста, а от рубля укрепления.

Российский рынок показал рост по итогам торгов понедельника. Позитивную динамику обеспечили акции сектора информационных технологий и торговых сетей. «Северсталь» и ГМК «Норникель» предоставили операционную отчётность, а «РусАгро» отчиталась о финансовых показателях. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44,299 млрд руб.

По итогам торгов 24 июля индекс МосБиржи - 2937,47 п. (+0,48%), а индекс РТС - 1023,34 п. (+1,08%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

OZON-адр 2 233,5 5,93% FIXP-гдр 417,6 4,48% РУСАЛ ао 43,32 4,25% Yandex clA 2 620 3,48% Ростел -ао 74,1 2,49%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Polymetal 541,3 -3,92% АЛРОСА ао 80,76 -0,38% МТС-ао 291,7 -0,32% Сургнфгз 28,83 -0,31% Транснф ап 125 400 -0,28%

9 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Сектор нефти и газа закрыл торги с нулевым изменением. Наиболее сильным рост был в информационных технологиях (+3,67%) и строительных компаниях (+2,10%).

Все компоненты индекса строительных компаний завершили день в плюсе. Спрос на ипотечные кредиты в РФ вырос на 66,9% в I полугодии. Сами объёмы кредитования вернулись к значениям в I полугодии 2021 года. Число самих кредитов превысило показатель за I полугодие 2021 года на 10,1%.

Лидерами в секторе информационных компаний стали бумаги OZON Holdings (OZON) и «Яндекс» (YNDX). Вероятно, что рынок вновь пытается найти перспективы более быстрого роста в технологичных компаниях. К тому же ожидается достаточно сильная отчётность этих компаний за II квартал.

Бумаги Polymetal (POLY) завершили день с потерями. 25 июля Московская Биржа приостановит торги данной бумагой в связи с редомициляцией.

Бумаги «РусАгро» (AGRO) подешевели на 0,5%. Консолидированная выручка до межсегментных элиминаций снизилась в II квартале на 10% до 60,2 млрд руб. «Общее сокращение выручки компания, помимо высокой базы прошлого года, связывает с снижением выручки масложирового бизнеса, обусловленного снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на подсолнечное и пальмовое масло, а также в связи с сокращением натуральных объемов производства, вызванной приостановкой МЭЗ Балаково с 23 мая на модернизацию, - отмечает Иван Авсейко, аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Также во 2-м кв компания сократила объемы реализации сахара на 11% в связи с ухудшением качества и количества сырья - сахарной свеклы. В то же время "Русагро" восстанавливает продажи в с/х сегменте, где объем реализации зерновых культур во 2-ом кв. 2023 года составил 198 тыс. тонн, что на 58% (+72 тыс. тонн) г/г, причем, в основном за счет роста продаж кукурузы на 526% (+53 тыс. тонн) и продаж пшеницы на 17% до 135 тыс. тонн за счет сдвига графика реализации и больших входящих остатках на 1ый кв 2023. Также отметим, что мясной сегмент показывает стабильную умеренную динамику роста – производство свинины +4% г/г и продажи +2% г/г, за счет постепенного ввода дальневосточного кластера. Поскольку цена бумаг AGRO на МосБирже достигла нашего таргета в 1000 руб, мы планируем пересмотр по выходу финансовый отчетности. Полагаем, что такие факторы, как редомициляция и возобновление перспектив дивидендных выплат, увеличение масштаба бизнеса через M&A (недавняя консолидация в м/ж сегменте), а также «зерновая сделка» и девальвация рубля вполне могут служить фундаментальной поддержкой для инвестиционный кейс в бумагах AGRO».

Акции ГМК «Норникель» (GMKN) незначительно подорожали. ГМК снизил производство никеля в I полугодии на 9% до 91 тыс. тонн. Производство палладия увеличилось на 5% до 1,48 млн тройских унций. Производство меди осталось на прошлогоднем уровне, или 203 тыс. тонн. В II квартале относительно I квартала производство никеля сократилось на 4%, меди на 13%, палладия выросло на 6%, а платины на 4%. «В отсутствии динамики продаж операционные результаты «Норникеля» традиционно являются чуть менее информативными, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом по данным компании, снижение выпуска меди и никеля было в целом плановым. Поэтому с учетом всех реализуемых мероприятий "Норникель" подтвердил прогноз производства металлов из российского сырья, обозначенный в начале года. Так, в текущем году компания планирует выпустить 204-214 тыс. тонн никеля и 353-373 тыс. тонн меди (по сравнению с 218,97 тыс. тонн никеля и 432,98 тыс. тон в прошлом году). При этом производство платиноидов приятно удивило, здесь, видимо, сыграли роль разовые факторы. Сама компания объясняет рост переработкой медных полуфабрикатов, накопленных ранее. При этом относительно слабый прогноз по годовому производству также сохранен. Напомним, что "Норникель" предполагает производство 2,407-2,562 млн унций палладия и 604-643 тыс. унций платины в 2023 году, что подразумевает снижение относительно результатов 2022 года на 11% и на 5% соответственно. По-прежнему не видим никаких драйверов в акциях ГМК и сохраняем по ним нейтральный взгляд».

Бумаги «Северстали» (CHMF) подорожали на 0,8%. Компания увеличила выплавку стали в I полугодии на 6% до 5,65 млн тонн. В II квартале выплавка увеличилась на 9%, но при этом сократились продажи коммерческой стали на 14% до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. «Неплохие результаты, однако все-таки показатели ММК, опубликованные неделей ранее, оказались куда более впечатляющими, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - В то же время глава "Северстали" Александр Шевелев охарактеризовал ситуацию на мировых рынках во втором квартале как "довольно сложную", тогда как ценовая волатильность на внутреннем рынке, по его словам, была значительно ниже. Как и в случае с ММК, для понимания всей полноты картины российского сталелитейного бизнеса по-прежнему не хватает финансовых показателей. На наш взгляд, основные проблемы здесь могут быть связаны с ухудшением операционной маржинальности. Поэтому мы пока сохраняем осторожный взгляд на акции российских сталеваров».

Рубль смог укрепиться против основных конкурентов. Нефть Brent к вечеру поднялась до $82 за баррель. Повышение котировок выше $80 увеличивает шансы того, что будет сломан ценовой потолок для российских нефтяных поставок. Кроме того, экспортёры продолжают конвертировать валюту для осуществления налоговых платежей в бюджет. При сохранении высоких цен на нефть появляются шансы уйти ниже 90 руб за доллар США.

По итогам торгов 24 июня:

USD/RUB – 90,50 (-0,46%),

EUR/RUB – 100,49 (-0,69%),

CNY/RUB – 12,575 (-0,32%).

Сектор услуг в США начинает сдавать позиции

Индексы США показали рост по итогам понедельника. Статистика вновь сыграла одну из основных ролей для поддержке оптимистов. Предварительное значение индекса производственной активности США от S&P Global неожиданно выросло в июле до 49,0 п. с 46,3 п. в июне. С другой стороны, индикатор активности в сфере услуг снизился до 52,4 п. с 54,5 п. при ожиданиях 54,0 п. Напомним, что именно сфера услуг остаётся зоной инфляционного дискомфорта для ФРС.

Apple (AAPL) объявила о том, что в текущем году поставки iPhone составят около 85 млн, как и в прошлом году. Меж тем компания планирует повысить отпускные цены на ряд моделей линейки Pro. Tesla (TSLA) получила снижение рекомендаций со стороны банка UBS AG, где считают вероятным дальнейшее снижение прибыльности из-за ценовых войн. Тем не менее, менеджмент Tesla планирует на текущей неделе встретиться с руководством Индии для обсуждения строительства завода в этой стране и разработки более дешевого ($24k) электромобиля. Domino’s Pizza (DPZ) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но выручка в США подкачала. Chevron (CVX) отчиталась лучше прогнозов. Также подорожали некоторые китайские акции с листингом в США, которые отреагировали на заявления властей КНР о дальнейших стимулах, хотя пока детали стимулов не раскрываются.

Динамика по секторам: Energy +1,66%, Real Estate +0,99%, Financials +1,01%, Consumer Discretionary +0,52%, Communication Services +0,46%, Materials +0,31%, Consumer Staples +0,38%, Technology +0,26%, Industrials +0,24%, Health -0,23%, Utilities -0,28%.

По итогам торгов:

DJIA - 35411,24 п. (+0,52%),

S&P 500 - 4554,64 п. (+0,40%),

NASDAQ Composite - 14058,87 п. (+0,19%).

Обещания властей КНР системно заняться недвижимостью привело к бурному росту акций застройщиков в Шанхае и Гонконге

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Сильный рост акций отмечен в Шанхае после шести дней снижения. Накануне вышел официальный документ от политбюро, в котором раскрыты основные направления поддержки экономики, хотя и без конкретных цифр и действий. Примечательно, что власти КНР не намерены ослаблять юань, но обещают поддерживать его стабильность. Существенный рост демонстрировали технологичные компании и застройщики. Относительно последних имеются отдельные пункты в идейной программе стимулирования. В Гонконге технологичный сектор прибавлял более 4,5%, а сектор застройщиков вовсе взлетел на 11%. В Шанхае сектор застройщиков повышался почти на 7%. Нерезиденты также усилили свои инвестиции, вложив в китайские акции до $2 млн в первой половине дня.

Японский рынок испытывал некоторую неуверенность. Впрочем, она проявилась после весьма бурного роста днём ранее. Даже бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group Corp. Теряли почти 0,9%, хотя традиционно позитивно реагируют на рост китайских технологичных компаний. Тем не менее, продолжился рост акций автомобилестроительных компаний, которые также рассчитывают на китайский рынок. Бумаги Toyota Motor подорожали на 0,7%, а Nissan Motor на 6,1%, Mitsubishi Motors Corp. На 6,8%. Акции нефтеразведовательной Inpex Corp. Прибавляли 3,1%, реагируя на подорожавшую нефть.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32594,68 п. (-0,32%),

Hang Seng - 19270,44 п. (+3,23%),

Shanghai Composite - 3222,48 п. (+1,84%).

Нефть отыгрывает китайские стимулы

Нефть продолжила дорожать, отыгрывая будущие китайские стимулы и текущее сокращение поставок в ОПЕК+. В Goldman Sachs полагают, что средние котировки в III квартале поднимутся до $86 за баррель Brent. Дальнейшую поддержку нефть может получить от статистики по запасам в США. Согласно предварительным результатам опроса Reuters, на рынке ждут снижения коммерческих запасов нефти на 2 млн баррелей за прошлую неделю.

По состоянию на 8:45 мск: