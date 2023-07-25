ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит восходящую динамику в направлении 3000 пунктов

Облигации ОФЗ нейтрально отреагировали на ужесточение ДКП. Однако, мы считаем, что высока вероятность постепенного повышения ожиданий по ставке ЦБР. Это создает риск дальнейшего снижения цен ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в понедельник продолжил восходящую динамику, приблизившись к отметке 2950 пунктов. В лидерах роста отказался ИТ сегмент. Здесь сильнее остальных прибавили бумаги Ozon, которые на данный момент вернулись к уровням конца 2021 года. Заметно выросли также акции Яндекса, вплотную приблизившиеся к пикам середины июня. Поддерживающим фактором в данном случае выступает публикация финансовой отчётности в четверг. В транспортном секторе также большинство бумаг опередило рынок.

Продолжили активно дорожать бумаги ДВМП, которые прибавили почти 6%. Чуть менее яркую динамику продемонстрировали акции Совкомфлота и Globaltrans. В то же время ключевые сегменты выглядели достаточно слабо. Если в финансовом секторе лишь акции МосБиржи оказались в небольшом минусе, при этом бумаги Сбербанка показали скромный рост, то в нефтегазовом и металлургическом сегментах движение акций было разнонаправленным. Так, в аутсайдерах оказались бумаги НОВАТЭКа, Газпром нефти, Роснефти, а также Распадской, Полиметалла, АЛРОСА, Полюса и НЛМК. Но несмотря на это, здесь был ряд бумаг, которые сильно выросли без существенных новостей. Во-первых, это акции Селигдара, прибавившие более 10%, а также бумаги РУСАЛа, которые выросли на 4%, поднявшись выше 43 рублей.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи в направлении 3000 пунктов. Драйвером могут выступить акции нефтегазового сектора, которые пока не замечают восстановление нефтяных котировок вкупе со слабым рублём. Кроме этого, вполне вероятно, что сохранится спрос на бумаги третьего эшелона и на акции тех компаний, которые всё ещё отстают от рынка. Поэтому сегодня отдаём предпочтение бумагам ЛУКОЙЛа, Совкомфлота, Татнефти, РУСАЛа и Норникеля.

Россиискии рынок облигации

В понедельник ОФЗ консолидировались около достигнутых ранее уровней, за исключением самых коротких бумаг. Индекс цен гособлигаций RGBI прибавил символические 0,05%, доходность индекса снизилась до 10,22% (-1 б.п.). Выпуски ОФЗ 26215 и 25084 с погашением в августе и сентябре этого года выросли в доходности до 7,32 (+29 б.п.) и 7,43% (+18 б.п.) соответственно, отыгрывая повышение ставки ЦБР. Бумаги срочностью 1,5 – 4,0 года снизились в доходности в среднем на 2 б.п. Десятилетние ОФЗ 26221 остались на уровне 10,96% годовых.

Слабую реакцию рынка на повышение ставки ЦБР мы связываем с тем, что инвесторы уже учитывали вероятность повышения ставки до 8,5% на ближайших заседаниях. Также рынок, по всей видимости, пока прайсит ставку в середине прогнозного диапазона ЦБР до конца этого года и на следующий, что соответствует 9,0% годовых.

По оценкам наших макроэкономистов, преобладание проинфляционных факторов может побудить ЦБР повысить ставку до 10% в этом году и удерживать на этом уровне большую часть следующего года. При реализации данного сценария доходность ОФЗ срочностью до 3-х лет может вырасти на 100 – 150 б.п., в более длинных бумагах на 25 – 50 б.п. Ближайшим индикатором спроса на рублевые облигации будут аукционы Минфина по размещению нового госдолга в среду.

Корпоративные и экономические события

Северсталь продемонстрировала операционные результаты за 2 кв. 2023г.

Северсталь во 2 кв. 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с 1 кв. - до 2,95 млн тонн. Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн по сравнению с 1 кв. на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок. Продажи полуфабрикатов снизились на 6%, до 0,28 млн тонн, в основном из-за падения реализации чугуна. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) сократились на 14%, до 1,1 млн тонн из-за снижения продаж горячекатаного проката на фоне направления его на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (+11%, до 1,32 млн тонн).

Наше мнение: оцениваем результаты, как нейтральные. С одной стороны, показатели выплавки стали продолжают улучшаться, с другой стороны продажи остаются под давлением на фоне повышенной конкуренции в секторе на внутреннем рынке. В то же время компания делает упор на HVA продукцию, которую приоритетно продавать на внешние рынки, например, Индию. Операционные результаты, по нашим оценкам, не сильно улучшают финансовый профиль компании, ввиду чего мы рекомендуем пока держать акции компании.

Операционные результаты Норникеля оказались в рамках ожиданий

За I полугодие производство никеля составило 91 тыс. т, сократившись на 9% г/г из-за планового ремонта на ряде активов. Норникель произвёл 203 тыс. т меди, что соответствует показателю прошлого года. Объём выплавки палладия составил 1 482 тыс. унц. (+5% г/г), а платины 367 тыс. унц. (+15% г/г). Хорошие показатели по производству МПГ связаны с увеличением содержания металла в руде.

Наше мнение: представленные результаты оказались без сюрпризов. Позитивным фактором выступает то, что компания подтвердила свой ранее озвученный производственный план на 2023 год. В краткосрочной перспективе считаем бумаги Норникеля интересными для покупок, так как они достаточно сильно отстали от рынка. По мере перехода индекса МосБиржи к консолидации ближе к 3000 пунктам, инвесторы начнут искать отставшие от широкого рынка акции. В данном случае акции Норникеля выступают хорошим вариантом.

Операционные результаты Русагро за I полугодие не впечатляют

Выручка компании сократилась на 16% г/г, составив 109,6 млрд руб. Объёмы реализации промышленной масложировой и молочной продукции упали на 12% г/г, а потребительской не изменились. Реализация продукции свиноводства и масличных культур выросла на 10% г/г и 72% г/г соответственно. Продажи сахара снизились на 13% г/г, а зерновых культур на 6% г/г.

Наше мнение: основная причина сокращения выручки, это падение мировых цен на подсолнечное масло, так как именно масложировой сегмент обеспечивает почти половину выручки Русагро. В целом, стоит ожидать улучшения финансовых показателей. Слабые цены на подсолнечное масло будут компенсироваться слабым рублём и значительным наращиванием экспорта. Кроме этого, ключевым моментом сейчас являются ожидания редомициляции Русагро, что позволит в будущем вернуться к выплате дивидендов.

РусГидро во II квартале увеличила производство электроэнергии на 0,4%, до 38,3 млрд кВт.ч

РусГидро во II квартале 2023 г. с учетом Богучанской ГЭС (входит в паритетное СП с ОК РусАл) увеличила производство электроэнергии на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,3 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отдельно выработка ГЭС и ГАЭС РусГидро составила 31,6 млрд кВт.ч (-0,4%). Тепловая генерация увеличила производство на 5%, до 6,6 млрд кВт.ч. По итогам I полугодия 2023 г. выработка с учетом Богучанской ГЭС сократилась на 1,1% по сравнению с январем-июнем 2022 г., до 71,7 млрд кВт.ч. Без нее результаты ГЭС и ГАЭС РусГидро снизились на 1,9%, до 55,8 млрд кВт.ч. Тепловые станции увеличили производство на 2,1%, до 15,6 млрд кВт.ч.

Наше мнение: во втором квартале результаты РусГидро улучшились на фоне восстановления экономики и увеличения потребности в электроэнергии. Выработка близка к уровню предыдущего года, поэтому ожидаем умеренного роста финансовых показателей на уровне 8-12% вслед за ростом цен на оптовом рынке электроэнергии, которые во второй ценовой зоне выросли на 13% г/г в июне 2023 года. При таких ожидаемых результатах дивиденды за 2023 год могут составить около 0,053 руб./акцию, что близко к уровню предыдущего года. Ожидаемая дивидендная доходность около 6% и не является привлекательной на рынке.