Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 5 703,9502 руб/1 г золота и 71,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 703,9502 руб.

1 грамм серебра - 71,9500 руб.

1 грамм платины - 2 795,8201 руб.

1 грамм палладия - 3 776,2500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4602 р. (0,67%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2100 р. (1,65%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,9300 р. (0,81%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2600 р. (0,19%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



