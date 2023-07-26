«Открытие»: Нефть способствует оптимизму

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня во вторник. Поток корпоративных новостей достаточно скуден, но оптимизму способствует нефть, которая намекает на слом потолка цен, о чем, собственно, пишут даже в Wall Street Journal. Positive Technologies продолжает радовать высокими темпами отгрузки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,9 млрд руб.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2956,28 п. (+0,64%), а индекс РТС - 1034,91 п. (+1,13%).

Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail, «Московская Биржа», «Сегежа», Polymetal и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «РусАгро», «РусГидро», «НОВАТЭК», VK и привилегированные «Транснефть».

Акции нефтяных компаний преимущественно демонстрировали рост. Wall Street Journal пишет о том, что потолка цен на российскую нефть, по сути, уже не существует. Даже отражённая в контрактах цена на поставку в рамках потолка цен не отражает реальность. Потребители российской нефти доплачивают соответствующую разницу за счёт транспортных и страховых услуг. Ещё зимой некоторые зарубежные агентства писали о создании в РФ большого теневого танкерного флота, а схему его использования мы раскрывали в наших комментариях. Соответственно, если дисконт и существует, то он далёк от установленного потолка цен. Чем дороже будет нефть, тем больше бессмысленной будет смотреться принятая мера.

Бумаги OZON Holdings (OZON) и «Яндекс» (YNDX) были единственными в секторе информационных технологий, которые демонстрировали рост. Акции Positive Technologies (POSI) были самыми слабыми, хотя отчётность за II квартал и I полугодие остаётся сильной, но не дотягивает до плана удвоения, который ранее провозглашала сама компания. Тем не менее, Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции», полагает: «Менеджмент отмечает, что результаты деятельности компании за 1-ое полугодие 2023 г. соответствуют планам по удвоению бизнеса в этом году. Доля новых отгрузок в 51% свидетельствует как о расширении клиентской базы (+25% новых крупных корп.клиентов), так и об увеличении количества продуктов компании, приобретаемых существующими клиентами, что является безусловно положительным фактором в качественном развитии компании. Хотя убыток Positive Technologies за 1п 2023 г. составил 353 млн руб за счет активных инвестиций в R&D (+74% г/г), что полностью соответствует нормальному курсу и сезонности бизнеса (более 50% выручки компании приходится на 4-кв календарного года, а издержки распределены в течение года), показатель NIC - чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов, который служит базой для расчета дивидендов по итогам года, оказался лучше ожиданий менеджмента и составляет по итогам первого полугодия минус 1,8 млрд рублей. При этом, чистая прибыль без учета корректировок в 2ом квартале составила около 95 млн руб. против убытка в 1 кв 2023 г. К тому же, долговая нагрузка компании чистый долг/EBITDA остается на скромном уровне 0,44х. Таким образом, по результатам Positive Technologies за 2ой квартал 2023 г. видно сохранение сильного темпа роста бизнеса и наш взгляд на компанию остается оптимистичным».

Акции крупнейших банков торговались в плюсе. Согласно данным информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года», объём ипотечного портфеля вырос в июне на 2,5% до 15,7 трлн руб. Это максимальный прирост портфеля за месяц с декабря 2022 года. Рост рыночной ипотеки составил 11% по сравнению с 6% по льготной ипотеке. Спрос перераспределяется в пользу вторичного рынка из-за более высоких темпов роста цен на новостройки. Рост потребительского кредитования за месяц составил 1,6% до 12,82%. Доля проблемных кредитов остаётся на исторически низком уровне 0,6%. Прибыль российских банков, по данным ЦБ РФ, в I полугодии составила 1,679 трлн руб. Лишь за июнь прибыль финансовых организаций составила 314 млрд руб, или 15% к маю, что во многом обусловлено переоценкой курса рубля. Прибыльными были 75% банков по сравнению с 73% в мае.

Рубль укреплялся против доллара и евро, но слабел против юаня. Динамика во многом обусловлена подготовкой к налоговым выплатам экспортёрами, а также дорожающей нефтью. Как мы уже отмечали, повышение цены барреля выше $80, по сути, будет означать очередную попытку слома практики потолка цен. Соответственно, повышение доходов от нефти увеличит валютное предложение на российском рынке.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 90,01 (-0,54%),

EUR/RUB – 99,54 (-0,96%),

CNY/RUB – 12,603 (+0,22%).

Китайские стимулы поддержали слабый рост европейских индексов

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Заявления из Китая о предстоящих стимулах в экономике, включая меры поддержки строительного сектора, позитивно отразились на динамике сектора базовых материалов в Европе. Также дорожали акции люксовых производителей, включая LVMH, на предположениях, что оживление китайской экономики позитивно скажется на уровне потребления модных товаров. Производитель бытовой химии и товаров личной гигиены Unilever отчитался о более быстрых темпах органического роста, что привело к росту его акций на 5%. Французский производитель и продавец ПО Dassault Systemes сообщил о росте выручки на 5%, но многие аналитики восприняли это в качестве сигнала невозможности достигнуть ранее поставленные цели активного прироста.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7691,04 п. (+0,16%),

DAX - 16199,31 п. (+0,05%),

CAC 40 - 7433,37 п. (+0,08%).

Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах указывает на напряжённость в балансе спроса и предложения

После утренней попытки закрепиться выше $83 за баррель, нефть незначительно корректировалась в рамках европейской сессии. Тем не менее, факторы роста всё ещё сохраняются. Главные надежды связаны со стимулами в Китае, а также сокращением добычи в ОПЕК+. Вечером выйдет статистика API по коммерческим запасам нефти в США. Предварительный опрос Reuters указывает на ожидания снижения запасов нефти на 2 млн баррелей. Структура ближних фьючерсов находится в бэквордации, а это говорит о некоторой напряжённости в балансе спроса и предложения. Сентябрьские поставки Brent на $0,30 дороже октябрьских, более чем на $0,70 дороже ноябрьских и почти на $1,15 дороже декабрьских.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $82,67 (-0,08%),

WTI - $78,67 (-0,09%),

Алюминий - $2237 (+1,34%),

Золото - $1959,1 (-0,21%),

Никель - $21650 (+1,07%).

Инвесторы ждут отчётности Microsoft и Alphabet с целью оценки влияния технологии искусственного интеллекта

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие по индексам S&P 500 и Dow Jones, а также на рост в индексе NASDAQ. До конца дня выйдут цены на жильё в США, индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика API после закрытия торгов в Нью-Йорке.

После торгов вторника отчитаются Microsoft и Alphabet. Бумаги компаний дорожали на 0,5%, а инвесторы ждут влияние на отчётность запуска технологий искусственного интеллекта. Также дорожали акции General Motors и General Electric на фоне повышения прогнозов по финансовым показателям. В плюсе торгуются бумаги китайских компаний, которые продолжили отыгрывать идею новых стимулов. Под давлением акции Goldman Sachs на фоне снижения рекомендации Citigroup до «нейтрально».