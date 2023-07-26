Комментарии

ПСБ: Сегодня ждем консолидации котировок классических ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник на рынке ОФЗ преобладала нейтральная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,21% (-1 б.п.). При относительно небольших оборотах наблюдались покупки в ОФЗ срочностью 2-6 лет, что обеспечило снижение доходности на этом участке в среднем на 3 б.п. Из поддерживающих факторов спроса на ОФЗ отметим стабилизацию курса рубля и рост цен на нефть Brent в диапазон $ 82 – 83,5 за баррель. Также отметим повышение оптимизма на глобальных рынках на фоне сильной корпоративной отчётности в США и ослабления ожиданий относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС.

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению 15-летних классических ОФЗ 26243 и 12-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29024. В текущей конъюнктуре ожидаем высокий спрос на флоатер и относительно небольшой объем размещения ОФЗ 26243. В условиях преобладания инфляционных рисков в среднесрочной перспективе и неопределённости относительно возможного масштаба и продолжительности текущего цикла повышения ставки ЦБР классические ОФЗ смотрятся уязвимо. Готовность Минфина РФ предлагать флоатеры мы оцениваем как позитивный фактор для рынка ОФЗ. Такая тактика демонстрирует уверенность Правительства в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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