ПСБ: Пара доллар-рубль в ходе торгов во вторник тестировала отметку 90 руб., не сумев продолжить снижение под ней

Несмотря на рост торговой активности относительно средненедельных значений, волатильность на валютном рынке оставалась пониженной, при этом рубль тяготел к росту. Мы считаем, что пара доллар-рубль отыгрывала улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Впрочем, преодоление отметки 90 руб. пока выглядит затруднительным – на данном значении прослеживается локальный уровень поддержки.

Стоит отметить, что в то же время пара юань-рубль продемонстрировала рост. Поддержку позициям китайской валюты оказало ее удорожание на глобальных рынках на фоне улучшения ожиданий по экономике Китая.

На утро среды доллар слегка дорожает к рублю. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 90-91 руб. на фоне нейтрального внешнего фона.