ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит продвигаться к круглому уровню 3000 пунктов

Облигации

Сегодня ждем консолидацию котировок классических ОФЗ. Предложение Минфином РФ флоатера и улучшение настроений на глобальных рынках может временно компенсировать негатив от ожиданий повышения ставки ЦБР.

В фокусе

Дефицит госбюджета сокращается

Министр финансов А.Силуанов заявил, что ждет дефицит бюджета в 2023 году на уровне 2-2,5% ВВП. Таким образом дефицит бюджета можно оценить в 4 трлн руб.

В начале 2023 года рынок опасался, что при быстром росте госрасходов дефицит бюджета составит 6-8 трлн руб. Снижение этих опасений позитивно для рынка ОФЗ и будет способствовать стабилизации котировок по долгосрочным гособлигациям.

Тем не менее, ОФЗ c фиксированной ставкой купона пока выглядят уязвимо, так как существует неопределенность относительно инфляционных трендов, а также предела повышения ключевой ставки ЦБР и продолжительности текущего цикла ужесточения ДКП. Поэтому рекомендовать их к покупке пока преждевременно. В текущей конъюнктуре отдаем предпочтение гособлигациям с плавающей ставкой купона.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера обновил годовые максимумы, поднявшись выше 2970 пунктов. Лидерами торгов стали бумаги внутренних сегментов. Сильнее остальных прибавили акции потребсектора. Обновили исторический максимум бумаги INARCTICA на фоне новостей о том, что правительство запретило поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Резко подорожали акции М.Видео и X5 Retail Group. После непродолжительной консолидации вернулись к максимумам начала июля бумаги Сегежи. Довольно неплохо смотрелись также акции финансового сектора. Бумаги Банка Санкт-Петербург вернулись к росту после небольшой передышки, подскочили здесь и акции МосБиржи. В то же время снова хуже рынка были бумаги ВТБ, несмотря на то, что ЦБ РФ вчера сообщил о том, что за первые шесть месяцев 2023 года российские банки заработали 1,7 трлн рублей, в то время как годом ранее они зафиксировали убыток в 1,5 триллиона. Выделим прибавившие вчера 15% акции Селигдара, которые смогли обновить исторический максимум, при том, что каких-либо значимых новостей не появлялось. Причина может быть в росте золота в последнее время, на этом фоне инвесторы пытаются найти идеи на рынке, чтобы отыграть это событие. Аутсайдерами стали бумаги QIWI после появления сообщений о том, что компания вынуждена будет временно ограничить вывод средств, если сумма меньше 1 тыс. рублей за месяц. Кроме этого клиенты не смогут снимать наличные.

Сегодня индекс МосБиржи продолжит продвигаться к круглому уровню 3000 пунктов. Ключевым фактором, который обеспечит рост, должна стать дорожающая нефть. На этом фоне толкать вверх индекс вновь будут акции нефтяных компаний: бумаги ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти.

Продолжат пользоваться спросом акции внутренних сегментов, допускаем новые взлёты в третьем эшелоне. Отдельно отметим, что сегодня Магнит должен представить результаты по выкупу акций. Вполне вероятно, что это подстегнёт спрос на акции компании.

Россиискии рынок облигации

Во вторник на рынке ОФЗ преобладала нейтральная динамика. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,21% (-1 б.п.). При относительно небольших оборотах наблюдались покупки в ОФЗ срочностью 2-6 лет, что обеспечило снижение доходности на этом участке в среднем на 3 б.п. Из поддерживающих факторов спроса на ОФЗ отметим стабилизацию курса рубля и рост цен на нефть Brent в диапазон $ 82 – 83,5 за баррель. Также отметим повышение оптимизма на глобальных рынках на фоне сильной корпоративной отчётности в США и ослабления ожиданий относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС.

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению 15-летних классических ОФЗ 26243 и 12-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29024. В текущей конъюнктуре ожидаем высокий спрос на флоатер и относительно небольшой объем размещения ОФЗ 26243. Готовность Минфина РФ предлагать флоатеры мы оцениваем как позитивный фактор для рынка ОФЗ. Такая тактика демонстрирует уверенность Правительства в снижении ставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Корпоративные и экономические события

Группа Позитив: финансовые результаты за 2 кв. 2023 г.

• Объем продаж: 3,3 млрд руб. - рост в 1,7 раза год к году.

• Показатель чистой прибыли без учета капитализации расходов (NIC): убыток на уровне 460 млн рублей (как и по результатам 1 кв. - чистый убыток в 1,34 млрд рублей).

• Общее количество активных крупных корпоративных клиентов с действующими лицензиями: +25% г/г, до 1220 компаний и организаций.

Наше мнение: считаем результаты умеренно позитивными. Рост объема продаж и числа клиентов говорят о сохраняющемся спросе на услуги кибербезопасности, который, согласно заявлениям представителей компании, еще не исчерпан. Инвесторов настораживают отрицательные значения по NIC, из которого выплачиваются дивиденды, но это является сезонным фактором и наоборот подчеркивает активные инвестиции в R&D. Рассчитываем, что во втором полугодии ситуация стабилизируется и инвесторы получат порядка 4% годовых в виде дивидендов. Сохраняем целевую цену для акций компании на уровне 2330 руб. и рекомендуем бумаги к приобретению.

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц из-за предписания ЦБ

Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ, говорится в сообщении платежного сервиса. Регулятор выдал ограничительное предписание банку в связи с недочетами, обнаруженными в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физлиц и вступает в силу с 26 июля. В связи с этим вводится ежемесячный лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька нельзя будет вывести через систему быстрых платежей или обналичить. Кроме этого, приостанавливаются переводы с кошельков через платежную систему Contact, а также будет недоступно погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.

Наше мнение: новость негативна для бумаг Qiwi, которые с открытия вчера в итоге потеряли 6,5%. Мы продолжаем считать инвестиции в Qiwi высокорискованными еще после новости от 13.06.2023 о разделении бизнеса (Qiwi plc и АО Киви), так как про смену статуса российских активов АО Киви на публичный никакой информации не было.