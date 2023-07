Комментарии «Открытие»: Рынки будут ждать решение ФРС Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Рынки будут ждать решение ФРС Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет, азиатские рынки преимущественно снижаются. В Китае инвесторы выражают сомнение в отношении эффективности предстоящих стимулов. Однако всё же главным вопросом дня остаётся заседание ФРС. От регулятора США ждут повышения ставки, но остаётся открытым проблема дальнейшего ужесточения, хотя большинство всё же предполагает, что текущее повышение станет последним. На этом фоне российский рынок может проявить нерешительность и немного скорректировать рост предыдущих дней. Российский рынок закрыл торги вторника ростом. Индекс МосБиржи не только показал солидный прирост, но и обновил максимум с прошлого года, достигнув отметки 2975,36 п. В лидерах дня розничная сеть X5 Retail (FIVE) и торговый интернет гигант OZON Holdings (OZON), который выстроил очередную логистическую систему доставки товаров из Армении. Также было несколько важных корпоративных и отраслевых событий. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 53,262 млрд руб. По итогам торгов 25 июля индекс МосБиржи - 2975,36 (+1,29%), а индекс РТС - 1038,57 п. (+1,49%). Лидеры роста на 23:00 мск: OZON-адр 2 353,5 5,11% FIVE-гдр 2 071,5 5,05% Сегежа 6,4 4,39% МосБиржа 130,36 3,55% Polymetal 560 3,45% Лидеры снижения на 23:00 мск: Сургнфгз-п 42,95 -0,58% Транснф ап 124 900 -0,48% РусГидро 0,84 -0,45% AGRO-гдр 1 117 -0,43% Ростел -ао 73,99 -0,39% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Наиболее сильный рост в финансах (+2,12%) и потреблении (+2,15%). Сектор нефти и газа поднялся на 1,19%. Wall Street Journal пишет о том, что потолка цен на российскую нефть, по сути, уже не существует. Даже отражённая в контрактах цена на поставку в рамках потолка цен не отражает реальность. Потребители российской нефти доплачивают соответствующую разницу за счёт транспортных и страховых услуг. Ещё зимой некоторые зарубежные агентства писали о создании в РФ большого теневого танкерного флота, а схему его использования мы раскрывали в наших комментариях. Соответственно, если дисконт и существует, то он далёк от установленного потолка цен. Чем дороже будет нефть, тем больше бессмысленной будет смотреться принятая мера. Финансовый сектор поднялся на 2,12%. Наиболее сильный рост в акциях Банка «Санкт-Петербург» (BSPB), но и бумаги крупнейших банков показали положительную динамику. Согласно данным информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года», объём ипотечного портфеля вырос в июне на 2,5% до 15,7 трлн руб. Это максимальный прирост портфеля за месяц с декабря 2022 года. Рост рыночной ипотеки составил 11% по сравнению с 6% по льготной ипотеке. Спрос перераспределяется в пользу вторичного рынка из-за более высоких темпов роста цен на новостройки. Рост потребительского кредитования за месяц составил 1,6% до 12,82%. Доля проблемных кредитов остаётся на исторически низком уровне 0,6%. Прибыль российских банков, по данным ЦБ РФ, в I полугодии составила 1,679 трлн руб. Лишь за июнь прибыль финансовых организаций составила 314 млрд руб, или 15% к маю, что во многом обусловлено переоценкой курса рубля. Прибыльными были 75% банков по сравнению с 73% в мае. Динамика сектора информационных технологий была не столь яркой, хотя OZON Holdings и «Яндекс» (YNDX) закрыли день в плюсе. Неудача частично связана с отчётностью Positive Technologies, хотя мы её воспринимаем вполне оптимистично. Вероятно, что спекулянты обратили внимание на то, что отчётность за II квартал и I полугодие была сильной, но не дотягивает до плана удвоения, который ранее провозглашала сама компания. Тем не менее, Иван Авсейко, аналитик Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции», полагает: «Менеджмент отмечает, что результаты деятельности компании за 1-ое полугодие 2023 г. соответствуют планам по удвоению бизнеса в этом году. Доля новых отгрузок в 51% свидетельствует как о расширении клиентской базы (+25% новых крупных корп.клиентов), так и об увеличении количества продуктов компании, приобретаемых существующими клиентами, что является безусловно положительным фактором в качественном развитии компании. Хотя убыток Positive Technologies за 1п 2023 г. составил 353 млн руб за счет активных инвестиций в R&D (+74% г/г), что полностью соответствует нормальному курсу и сезонности бизнеса (более 50% выручки компании приходится на 4-кв календарного года, а издержки распределены в течение года), показатель NIC - чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов, который служит базой для расчета дивидендов по итогам года, оказался лучше ожиданий менеджмента и составляет по итогам первого полугодия минус 1,8 млрд рублей. При этом, чистая прибыль без учета корректировок в 2ом квартале составила около 95 млн руб. против убытка в 1 кв 2023 г. К тому же, долговая нагрузка компании чистый долг/EBITDA остается на скромном уровне 0,44х. Таким образом, по результатам Positive Technologies за 2ой квартал 2023 г. видно сохранение сильного темпа роста бизнеса и наш взгляд на компанию остается оптимистичным». Отчитался Новороссийский Морской Порт. НМТП (NMTP) сообщил о сокращении чистой прибыли по РСБУ за I полугодие 2023 года на 12,6% до 17,578 млрд руб. Выручка составила 14,994 млрд руб по сравнению с 13,477 млрд руб годом ранее. Прибыль от продаж оказалась на уровне 8,49 млрд руб по сравнению с 7,47 млрд руб год назад. НКХП (NKHP) сообщает о росте чистой прибыли по РСБУ в I полугодии в 4,7 раза до 2,448 млрд руб. Выручка составила 5,051 млрд руб по сравнению с 1,696 млрд руб годом ранее. Прибыль от продаж 3 млрд руб по сравнению с 664,664 млрд руб год назад. Международный Валютный Фонд вновь неожиданно повысил прогноз роста российской экономики в текущем году с 0,7% до 1,5%. В 2024 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 1,3%. Рубль смог укрепиться против доллара и евро, но ослаб против юаня. Динамика во многом обусловлена подготовкой к налоговым выплатам экспортёрами, а также дорожающей нефтью. Как мы уже отмечали, повышение цены барреля выше $80, по сути, будет означать очередную попытку слома практики потолка цен. Соответственно, повышение доходов от нефти увеличит валютное предложение на российском рынке. По итогам торгов вторника: USD/RUB – 90,13 (-0,41%),

EUR/RUB – 99,64 (-0,85%),

CNY/RUB – 12,633 (+0,46%). Рост цен на жильё в мае может насторожить ФРС Индексы США показали рост перед отчётностью IT гигантов, хотя статистика внутри дня могла испугать инвесторов. Индекс потребительской уверенности от Conference Board поднялся в июле до 117 п. с 110,1 п. в июне. Примечательно, что улучшились ожидания относительно активности бизнеса, а респонденты более часто говорят о лёгкости найти работу. Однако мы обратим внимание несколько на иное. Цены на жильё в США повысились на 0,7% за май, а в годовом выражении составили 2,8%. Сводный Индекс S&P/CS с учётом сезонных колебаний указывает на рост на 1% за май, а без учёта сезонных колебаний рост составляет 1,5%. Впрочем, в годовом выражении всё же отмечается снижение цен на 1,7%. С другой стороны, некоторые аналитики поспешили отметить, что снижение инфляции может достигнуть дна перед новым разгоном. Однако вернёмся к конкретным бумагам. 3M (MMM) отчиталась лучше ожиданий и повысила свой прогноз. General Motors (GM) отчиталась лучше прогнозов благодаря росту поставок автомобилей. Однако на текущий момент существуют проблемы со снабжением батареями. GM также продолжит выпуск новой модифицированной модели Bolt Ev, т.е. модернизирует уже готовый гибрид. Химическая Dow (DOW) отчиталась достаточно сильно, но компания всё же допускает проблемы в будущем. Бумаги оборонного поставщика Raytheon (RTX) заметно подешевели на новостях о том, что двигатели Pratt & Whitney, изготовленные для Airbus 350 NEO могут иметь детали с укороченным сроком службы. Предполагается, что Pratt & Whitney отзовёт до 1200 авиадвигателей. Столь ужасающий случай технологического волюнтаризма в очередной раз был сделан для ускорения производства. Banc of California (BANC) планирует купить ранее проблемный PacWest Bancorp (PACW). Intel (INTC) планирует повысить цены по всем линейкам процессоров в рамках реструктуризации бизнеса. Работники компании по доставке UPS (UPS) смогли договориться с руководством о повышении часовой оплаты на $2,75, что отменяет запланированную забастовку. Затем оплата труда будет увеличена на $7,50 в течение контракта. После закрытия торгов отчитались Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL). В целом, можно говорить о сильной отчётности, но у Microsoft замедляются продажи облачных сервисов, а вот у Google, напротив, рост оживился. Динамика по секторам: Materials +1,76%, Technology +1,19%, Energy +0,57%, Communication Services +0,43%, Utilities +0,22%, Consumer Staples -0,05%, Health -0,06%, Industrials -0,13%, Consumer Discretionary -0,23%, Financials -0,73%, Real Estate -0,74%. По итогам торгов: DJIA - 35438,07 п. (+0,08%),

S&P 500 - 4567,46 п. (+0,28%),

NASDAQ Composite - 14144,56 п. (+0,61%). Южнокорейская SK Hynix намекает на завершение спада в полупроводниковой отрасли Азиатские рынки преимущественно снижались. Начнём немного нетрадиционно. Акции в Ю. Кореи преимущественно снижались, но заслуживает внимания заявление SK Hynix о том, что восстановление рынка полупроводников началось. Тем не менее, настроение инвесторов было далеким от оптимизма, так как главным событием среды станет заседание ФРС. Акции в Шанхае и Гонконге преимущественно торговались в минусе. В очередной раз инвесторы сомневаются в стимулах и их эффективности на фоне отсутствия конкретных цифр по расходам. В Гонконге сектор недвижимости терял около 1,6% на фоне слабости акций Country Garden, у которой появились проблемы с обслуживанием выплат по облигациям. Также в Гонконге сектор технологичных компаний корректировался вниз на 1,4%. В Шанхае самые большие проблемы были в акциях массовых коммуникаций. Со стороны США прозвучали очередные обвинения относительно «плохого» поведения Китая во время визита дипломатов в Тонга. Японские акции также подверглись коррекции. Среди главных аутсайдеров дня автомобилестроители, которые демонстрировали чудеса роста на предыдущих сессиях. Бумаги Toyota Motor теряли около 1,2%, Nissan Motor около 1,9%, а Honda Motor около 1,2%. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 Index - 32660,40 п. (-0,07%),

Hang Seng - 19265,34 п. (-0,87%),

Shanghai Composite - 3214,50 п. (-0,53%). Американские запасы притормозили рост нефти Нефть корректировалась. Накануне котировки смогли закрыть торги выше $83 за баррель Brent. Однако данные по запасам в США немного сократили оптимизм. Согласно отчёту API, на неделе до 21 июля коммерческие запасы нефти в США +1,319 млн баррелей, бензин -1,043 млн баррелей, дистилляты +1,614 млн баррелей. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $83,12 (-0,62%),

WTI - $79,13 (-0,63%),

Алюминий - $2233,5 (-0,13%),

Золото - $1964,7 (-0,03%),

Никель - $22165 (-1,31%).

