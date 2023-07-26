ПСБ: Индекс МосБиржи вчера обновил годовые максимумы, поднявшись выше 2970 пунктов

Лидерами торгов стали бумаги внутренних сегментов. Сильнее остальных прибавили акции потребсектора. Обновили исторический максимум бумаги INARCTICA на фоне новостей о том, что правительство запретило поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Резко подорожали акции М.Видео и X5 Retail Group.

После непродолжительной консолидации вернулись к максимумам начала июля бумаги Сегежи. Довольно неплохо смотрелись также акции финансового сектора. Бумаги Банка Санкт-Петербург вернулись к росту после небольшой передышки, подскочили здесь и акции МосБиржи. В то же время снова хуже рынка были бумаги ВТБ, несмотря на то, что ЦБ РФ вчера сообщил о том, что за первые шесть месяцев 2023 года российские банки заработали 1,7 трлн рублей, в то время как годом ранее они зафиксировали убыток в 1,5 триллиона.

Выделим прибавившие вчера 15% акции Селигдара, которые смогли обновить исторический максимум, при том, что каких-либо значимых новостей не появлялось. Причина может быть в росте золота в последнее время, на этом фоне инвесторы пытаются найти идеи на рынке, чтобы отыграть это событие. Аутсайдерами стали бумаги QIWI после появления сообщений о том, что компания вынуждена будет временно ограничить вывод средств, если сумма меньше 1 тыс. рублей за месяц. Кроме этого клиенты не смогут снимать наличные.

Сегодня индекс МосБиржи продолжит продвигаться к круглому уровню 3000 пунктов. Ключевым фактором, который обеспечит рост, должна стать дорожающая нефть. На этом фоне толкать вверх индекс вновь будут акции нефтяных компаний: бумаги ЛУКОЙЛа, Татнефти и Роснефти.

Продолжат пользоваться спросом акции внутренних сегментов, допускаем новые взлёты в третьем эшелоне. Отдельно отметим, что сегодня Магнит должен представить результаты по выкупу акций. Вполне вероятно, что это подстегнёт спрос на бумаги компании.