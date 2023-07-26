ПСБ: Пара доллар-рубль продолжит торговаться в диапазоне 90-91 руб.
Несмотря на рост торговой активности относительно средненедельных значений, волатильность на валютном рынке оставалась пониженной, при этом рубль тяготел к росту. Мы считаем, что пара доллар-рубль отыгрывала улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке. Впрочем, преодоление отметки 90 руб. пока выглядит затруднительным – на данном значении прослеживается локальный уровень поддержки.
Стоит отметить, что в то же время пара юань-рубль продемонстрировала рост. Поддержку позициям китайской валюты оказало ее удорожание на глобальных рынках на фоне улучшения ожиданий по экономике Китая.
На утро среды доллар слегка дорожает к рублю. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 90-91 руб. на фоне нейтрального внешнего фона.
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