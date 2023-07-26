«Открытие»: На рынке преобладает осторожная консолидация

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок начинал торги в минусе, затем вышел в плюс, но не смог удержаться и вновь свалился в небольшой минус. Тем не менее, индекс МосБиржи обновил годовой максимум, поднимаясь до отметки 2982,47 п. Активно растут бумаги OZON Holdings (OZON) на новостях о планах новых логистических центров. В остальном, на рынке преобладает осторожная консолидация. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,3 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2971,44 п. (-0,13%), а Индекс РТС - 1040,5 (+0,19%).

Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Московская Биржа», привилегированные «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и «Алроса». Самыми слабыми оказались «Сегежа», N+ Group, Fix Price, «Россети» и АФК «Система».

Лидерство бумаг OZON Holdings связано с двумя заявлениями компании о создании логистических центров в Казахстане и Тульской Области. Общий объём инвестиций составит 5,5 млрд руб. Это усилит позиции компании в сфере онлайн торговли, а также ускорит доставку товаров по параллельному импорту из Казахстана.

Акции ТМК (TRMK) дорожали на 1,2%. Совет директоров трубной компании принял решение рекомендовать дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 13,45 руб на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра рекомендована на 5 сентября 2023 года. «У ТМК нет формальной дивидендной политики, однако последние три года компания стабильно платит акционерам дважды в год, - напоминает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - И если по итогам 2020 года совокупные выплаты (с учетом промежуточных дивидендов) составили 12,7 руб. на акцию, то по итогам 2021 года они выросли до 18,5 руб., тогда как за прошлый год держатели получили 16,5 руб. из которых 9,68 рубля на акцию были выплачены по итогам I полугодия. Финансовые результаты за прошлый год и первые 6 месяцев этого года пока ТМК не раскрывала, однако исходя их приведенных выше цифр можно рассчитывать на увеличение совокупных выплат акционерам по итогам 2023 года. Таким образом новость, на наш взгляд, имеет позитивный оттенок, а совокупный дивиденд по итогам всего года может составить 18-20 руб. на акцию. Впрочем, с учетом удвоения котировок с начала года дальнейшие инвестиционные перспективы в данной истории пока не кажутся нам слишком привлекательными».

Акции «НОВАТЭК» (NVTK) дорожали на 1,3%. Компания сообщила, что прибыль, относящаяся к акционерам, за I полугодие составила 62,7 млрд руб. Выручка от реализации 642,975 млрд руб. При этом в II квартале прибыль составила 155,644 млрд руб. Однако сравнительную динамику компания не приводит, что затрудняет анализ данных.

Рубль пытался укрепляться против доллара США и китайского юаня. Как мы уже писали, нефть Brent выше $80 предполагает очередную попытку слома потолка цен на российскую нефть, который был установлен G7. Впрочем, как пишет Wall Street Journal, это уже свершившийся факт. Даже контрактная цена ниже потолка в $60 за баррель не означает, что российская сторона не добирает дополнительный доход на транспортных и страховых услугах. Соответственно, ждём более акцентированного влияния повышенных цен нефти на рубль.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 89,98 (-0,16%),

EUR/RUB – 99,62 (-0,02%),

CNY/RUB – 12,576 (-0,45%).

Европейские инвесторы готовы наказывать за хорошие результаты, которые не столь хороши

Европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Porsche увеличил выручку в I полугодии на 14% и подтвердил прогноз на год. Aston Martin в I полугодии сократил доналоговый убыток вдвое и увеличил выручку на 25%. Другой автомобильный производитель Stellantis увеличила чистую прибыль и выручку в I полугодии до рекордов. Puma во II квартале сократила чистую прибыль на 35%. Акции LVMH теряли более 4%, хотя отчётность оказалась вполне солидной, показав 30% прироста выручки и 15% прироста прибыли. Акции Deutsche Bank теряли около 1% на фоне падения прибыли в I квартале на 27%. Бумаги Rolls-Royce подскочили на 20% после повышения прогноза по операционной прибыли на 45%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7646,72 п. (-0,59%),

DAX - 16056,53 п. (-0,96%),

CAC 40 - 7275,77 п. (-1,88%).

Нефть ждёт повышение ставки ФРС традиционным снижением

Нефть, по старой привычки, решила подешеветь перед заседанием ФРС. От американского регулятора ждут повышения ставки на 25 базисных пункта, что, предположительно, продолжит замедлять рост экономики США и спрос на нефть. ОТ ЕЦБ также ждут очередного повышения. Поскольку предположительные китайские стимулы уже были отыграны, то до их конкретизации нефть может оставаться под давлением. Впрочем, позже выйдут данные по американским запасам от Минэнерго США, если они покажут снижение запасов нефти, то котировки вполне могут развернуться вверх.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $82,70 (-1,12%),

WTI - $78,72 (-1,14%),

Алюминий - $2221 (-0,69%),

Золото - $1975,1 (+0,50%),

Никель - $21905 (-2,47%).

Облачные успехи развели в разные стороны динамику акций Alphabet и Microsoft

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Главным событием вечера станет итог заседания ФРС. Если по поводу повышения ставки на 25 базисных пункта ситуация почти предсказуемая, то вот по поводу будущих повышений появляются варианты.

Акции Alphabet дорожали почти на 6% на фоне активного роста облачного бизнеса. Акции Microsoft, напротив, теряли 4% на фоне замедления роста доходов от облачных услуг. Тем не менее, Microsoft заработала $2,69 на акцию при выручке $56,19 млрд при ожиданиях $2.55 на акцию и выручки $55,47 млрд. Бумаги Coca-Cola дорожали на 2% на фоне органического роста в пределах 11%. Бумаги Boeing дорожали на 3%, хотя компания отчиталась об убытках. Тем не менее, авиастроитель смог сделать убытки меньше ожиданий, а увеличение поставок самолётов привело к более высокой выручке. Банк Wells Fargo объявил о программе обратного выкупа на $30 млрд и повышении квартальных дивидендов до $0,35 на акцию с $0,30. Благодаря этим новостям акции банка подорожали на 2,5%. Акции Texas Instruments теряли около 4%, хотя результаты были лучше ожиданий, но прогнозы производителя полупроводниковой продукции остаются мрачными.