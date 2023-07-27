ПСБ: Внешний фон сдерживает российский фондовый рынок

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи находился близко к уровням предыдущего дня фоне стабилизации котировок нефти марки Brent около отметки 83 долл./барр., пары доллар-рубль около уровня 90 руб. Снижение фондовых индексов на внешних площадках в преддверии сегодняшнего заседания ФРС, на котором ожидается повышение ставки на 0,25 п.п., добавило пессимизма и сдерживало рост российского рынка акций.

Умеренно росли акции компаний нефтегазового сектора при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе росли акции Сбербанка на фоне ожиданий публикации 3 августа сильной отчетности по МСФО за 2 квартал 2023 года. Ожидания рекордных финансовых результатов способствовали росту котировок ВТБ. Продолжили восходящую тенденцию цены акций МосБрижи на фоне роста оборота торгов.

В секторе металлургии снижались котировки Норникеля и Русала вслед за коррекцией цены на цветные металлы. Акции ТМК умеренно росли на фоне рекомендации СД о дивидендах за первое полугодие в размере 13,45 руб./акция.

Акции INARCTICA продолжили сильный рост на идее импортозамещения.

Во второй половине недели может произойти охлаждение российского рынка акций в случае укрепления рубля на фоне налогового периода и ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. Индекс МосБиржи может скорректироваться в диапазон 2900 – 2950 пунктов преимущественно из-за возможного снижения котировок акций экспортеров.