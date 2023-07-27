ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила демонстрировать боковое движение около отметки 90 рублей

На текущий момент доллар продолжает тестировать локальный уровень поддержки у отметки 90 руб., при этом торговая активность и волатильность котировок снизились относительно значений вторника. Стабильность внешнего фона и отсутствие новых вводных со стороны макроэкономики отражаются на снижении спекулятивной активности на рынке, что толкает доллар на более низкие уровни.

Отметим, что накануне ФРС повысил ключевую ставку в рамках ожиданий рынка (на 25 п.п. до 5,5%), что отразилось на снижении доллара на глобальных рынках. Мы считаем, что частично данное решение скажется на удорожании рубля по отношению к американской валюте, однако подчеркнем, что заметной поддержки ожидать не приходится.

На утро четверга пара доллар-рубль продолжает тестировать отметку 90 руб. Полагаем, что сегодня пара предпримет попытки к локальному снижению в диапазоне 89-90 руб. как на фоне благоприятного внешнего фона, так и приближающихся расширенных налоговых выплат завтра. Факторов для ослабления рубля на текущий момент не наблюдаем.