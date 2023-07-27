ПСБ: Ускорение инфляции в РФ в ближайшее время будет оказывать давление на цены ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду на рынке ОФЗ преобладал позитивный настрой. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,19% (-2 б.п.).

Аукционы Минфина прошли с существенным перевесом заявок на флоатеры. Ведомство разместило ОФЗ-ПК 29024 на 103 млрд руб. по номиналу при спросе 206,6 руб. Размещение 15-летних классических ОФЗ-ПЛ 26243 прошло в объеме 11,6 млрд руб. при спросе 20,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 11,1% (+9 б.п. к вторичному рынку). Итоги аукционов, на наш взгляд, демонстрируют высокие опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 июля составила 0,23%, годовая выросла до 4,0% (3,6% на 17 июля). По нашим оценкам, эффект переноса в цены ослабления рубля в ближайшее время будет способствовать дальнейшему росту инфляции.

Вышедшие недельные данные по инфляции в РФ сегодня могут снизить оптимизм покупателей на рынке рублевых облигаций. Видим риски роста доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов.

Вчерашнее решение ФРС о повышении базовой ставки на 25 б.п. и неопределенный сигнал относительно действий в сентябре (возможно, как повышение на 25 б.п., так и сохранение ставки) совпало с ожиданиями рынка. Полагаем, что исчерпание потенциала повышения ставки ФРС будет выступать позитивным сигналом для глобального долгового рынка. При этом определяющее влияние для сегмента рублевых облигаций будет иметь локальная инфляция и действия ЦБР по ключевой ставке.