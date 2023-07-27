ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2950-2980 пунктов

Облигации

Ускорение инфляции в РФ в ближайшее время будет оказывать давление на цены ОФЗ. Аукционы Минфина РФ прошли со слабым спросом на классические ОФЗ.

В фокусе

Цены на золото могут подняться выше 2000 долларов



Вчера ФРС, в соответствии с ожиданиями рынков, подняла ставку на 25 б.п., до 5,25-5,5% и объявила, что продолжит сокращение баланса в соответствии с ранее объявленными планами. В своем заявлении регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами, но инфляция остается завышенной, и борьба с последней остается приоритетной для ФРС. Для принятия решения по дальнейшему ужесточению (напомним, что по июньскому прогнозу ФРС, ставка может быть поднята еще 1 раз до конца года), Федрезерв будет ориентироваться на поступающую статистику, учитывая, что эффект повышения ставок носит отложенный эффект. Хотя степень влияния ужесточения условий кредитования на экономическую и потребительскую активность ФРС по-прежнему оценить не может, тем не менее, Дж. Пауэлл в своем выступлении заявил, что рецессии ФРС теперь не ожидает.

Отметим, что регулятор по-прежнему не очень верит в устойчивость торможения инфляции: Дж. Пауэлл сказал, что снижение темпов роста ИПЦ до 3% г/г - позитивный сигнал, но это "лишь один месяц". Это сохраняет некоторую интригу относительно решения по ставке на сентябрьском заседании.

По нашему мнению, риски ускорения инфляции в США невысоки и подтверждение тренда на торможение роста цен позволит ФРС прекратить повышение ставки. В таких условиях золото выглядит достаточно интересно, - перспектива перехода ФРС к понижению ставки в следующем году сможет поддержать спекулятивный спрос на золото и подтолкнуть его стоимость к обновлению исторических пиков. Локально мы тоже склонны позитивно смотреть на золото. Допускаем, что в ближайшие дни золото может приблизиться к важному уровню 2000 долл./унц. Ключевое событие, это заседание ЕЦБ. В случае, если регулятор ужесточит риторику, то разница в позиции ФРС и ЕЦБ относительно дальнейших действий может спровоцировать сильный рост стоимости золота.



Магнит удовлетворит все принятые в рамках buyback заявки



Считаем новость позитивной. Компания долго не публиковала отчетность, избегая установленных сроков. Процесс обратного выкупа изменил ситуацию к лучшему. Вчера бумаги компании превышали уровень в 6000 руб.

По нашим оценкам, факторы роста акций Магнита:

возвращение к раскрытию информации;

выкуп бумаг у нерезидентов с большим дисконтом к рынку;

ставка на развитие в формате эконом, актуальном в настоящее время.

Если выкупленные в рамках buyback бумаги будут погашены, то акции получат еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на 1 акцию и потенциальные дивиденды. Также есть вариант проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5, или же продажи стратегическому инвестору.

Наш целевой уровень по акциям Магнита составляет 6554 руб., рекомендуем покупать.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во время вчерашних торгов смог переписать годовые максимумы, но к окончанию торгов растерял весь рост, показав небольшое снижение. Движение бумаг было разнонаправленным, однако примечательно, что большинство подросших акций показали сильный рост. В нефтегазовом секторе заметно прибавили «префы» Сургутнефтегаза, а также бумаги НОВАТЭКа после неожиданной публикации сокращенной финансовой отчетности за I полугодие по МСФО. Акции Мечела и Распадской выглядели гораздо сильнее рынка. После небольшой коррекции вернулись к росту бумаги АЛРОСА. В потребсекторе отметим акции аптечной сети «36,6», которые подскочили почти на 18% без каких-либо значимых новостей. Продолжили отыгрывать новость о запрете на ввоз морепродуктов из недружественных стран бумаги INARCTICA. После двухнедельной консолидации сильно прибавили акции Соллерс, сумев завершить день на локальных пиках. Почти на 16% за последние четыре торговые сессии выросли бумаги Ozon. Вероятно, сказываются ожидания инвесторов о возможной регистрации компании в российской юрисдикции. Расписки Globaltrans ускорили подъём на новостях о собрании акционеров, где будет решаться вопрос об утверждении редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби. Вероятно, в будущем, Globaltrans может начать выплачивать дивиденды, так как станет возможным их перечисление в ОАЭ. Отдельно выделим итоги обратного выкупа Полюса, который сообщил о том, что весь лимит заявок был собран. Продолжаем консервативно оценить ближайшие перспективы акции компании, так как, по нашему мнению, проведённый байбэк снизил их инвестиционную привлекательность для инвесторов. Вчера Магнит объявил итоги тендерного предложения по выкупу акций у нерезидентов. Объём составил 21,5% бумаг, что ниже максимального лимита, который ранее был объявлен. На наш взгляд, это событие уже полностью заложено в цену акций на данный момент.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2950-2980 пунктов. Ключевой фактор здесь, это укрепление рубля. В случае, если пара доллар-рубль начнёт активно снижаться на фоне приближения пика налоговых выплат, есть высокая вероятность увидеть откат российского рынка акций, с переходом индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов.

Россиискии рынок облигации

В среду на рынке ОФЗ преобладал позитивный настрой. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,07%, доходность индекса снизилась до 10,19% (-2 б.п.).

Аукционы Минфина прошли с существенным перевесом заявок на флоатеры. Ведомство разместило ОФЗ-ПК 29024 на 103 млрд руб. по номиналу при спросе 206,6 руб. Размещение 15-летних классических ОФЗ-ПЛ 26243 прошло в объеме 11,6 млрд руб. при спросе 20,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 11,1% (+9 б.п. к вторичному рынку). Итоги аукционов, на наш взгляд, демонстрируют высокие опасения инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 июля составила 0,23%, годовая выросла до 4,0% (3,6% на 17 июля). По нашим оценкам, эффект переноса в цены ослабления рубля в ближайшее время будет способствовать дальнейшему росту инфляции.

Вышедшие недельные данные по инфляции в РФ сегодня могут снизить оптимизм покупателей на рынке рублевых облигаций. Видим риски роста доходности ОФЗ на несколько базисных пунктов.

Вчерашнее решение ФРС о повышении базовой ставки на 25 б.п. и неопределенный сигнал относительно действий в сентябре (возможно, как повышение на 25 б.п., так и сохранение ставки) совпало с ожиданиями рынка. Полагаем, что исчерпание потенциала повышения ставки ФРС будет выступать позитивным сигналом для глобального долгового рынка. При этом определяющее влияние для сегмента рублевых облигаций будет иметь локальная инфляция и действия ЦБР по ключевой ставке.

Корпоративные и экономические события

НОВАТЭК: первая отчетность по МСФО после 1,5 летнего перерыва

Компания представила сегодня краткую отчетность по МСФО - впервые после паузы в 1,5 года. Приводятся данные за 2 кв. и 1П 2023 г.

Но сравнения с аналогичным периодом прошлого года нет. Ключевые данные:

Выручка за 2 кв. - 314,7 млрд руб., за полугодие - 642,9 млрд руб.

EBITDA - 202,5 млрд руб. и 415,7 млрд руб.

Чистая прибыль - 62,7 млрд руб. и 155,6 млрд руб.



Наше мнение: возвращение НОВАТЭКа к хотя бы частичному раскрытию данных по МСФО считаем положительным моментом, но базы для сравнения нет, поэтому интерпретация затруднена. Можно отметить высокую рентабельность EBITDA - 64%. Для дивидендов база за полугодие сформировалась на уровне 25,6 руб./акцию, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли. Это ниже, чем в 1П 2022 г. (45 руб.). С одной стороны, финансовые результаты в текущем году ожидаются ниже, чем в прошлом, из-за более низких цен на сырье, с другой стороны, НОВАТЭКу пока удается наращивать производственные показатели и отгрузку СПГ, плюс поддержку оказывает и слабый рубль. Компания всегда была ориентирована на поддержку акционеров, поэтому коэффициент выплат вполне может быть увеличен. Мы в целом положительно смотрим на компанию и немного повышаем целевой уровень по ней с 1520 руб. до 1611 руб./акцию.



Лимит заявок на buyback "Полюса" выбран досрочно, компания выкупит все 29,99%



Полюс завершил прием заявок в рамках программы buyback в связи с достижением их максимального количества, сообщила компания.

В результате Полюс в лице "дочки" - "Полюс Красноярск" - планирует приобрести в совокупности 40 млн 802 тыс. 741 акций, что составляет 29,99% от уставного капитала компании и 100% от максимального количества акций, предусмотренного программой buyback.



Наше мнение: считаем, что ключевым участником байбэка станет «Группа Акрополь», которой принадлежит 29,99% акций. В свободном обращении находится 22,25% акций компаний. Таким образом, изначальный размер выкупа превышал объём обращавшихся акций Полюса, даже без учёта бумаг, замороженных у нерезидентов. Вероятно, Группа Акрополь останется акционером, но доля будет существенно ниже, поэтому Полюс частично удовлетворит заявки частных инвесторов. Компания отмечала, что выкупленные акции будут использованы для финансовых и коммерческих целей. Очевидно, что бумаги не будут погашены, так как это может привести к тому, что доля крупнейшего акционера - Фонда поддержки исламских организаций, превысит 50% (сейчас она составляет 46,35%). Как мы отмечали, реализация байбэка приведёт к сильному росту долговой нагрузки. Это ставит под вопрос дивидендные выплаты. Считаем, что Полюсу потребуется несколько лет для нормализации финансовых результатов при сохранении высоких цен на золото.



Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды за I полугодие в 13,45 руб./акция



Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года в размере 13,45 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 13,9 млрд рублей, говорится в сообщении ТМК.



Наше мнение: решение о выплате дивидендов поддерживает акции ТМК, которые являются интересными при текущей дивидендной доходности - 7,8%. Последний день торгов с дивидендами 4 сентября.



Юнипро во II квартале увеличила производство электроэнергии на 7,95%, до 12,8 млрд кВт.ч



Юнипро во II квартале 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 7,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,8 млрд кВт.ч, следует из материалов компании. По итогам I полугодия 2023 г. выработка увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 27,8 млрд кВт.ч. Производство тепловой энергии за январь-июнь 2023 г. выросло на 1,2%, до 1071,3 тыс. Гкал. Увеличение выработки электроэнергии вызвано ростом электропотребления в обеих ценовых зонах оптового рынка. Кроме того, во II ценовой зоне (Сибирь - ИФ) из-за снижения выработки ГЭС увеличилась загрузка тепловых электростанций. В результате Березовская ГРЭС нарастила выработку в I полугодии на 11,2%, до 5,55 млрд кВт.ч, отметили в Юнипро.



Наше мнение: ускорение темпов прироста выработки электроэнергии во втором квартале произошло вслед за заметным улучшением ситуации в промышленном производстве, которое в июне 2023 года выросло на 6,5% г/г, что способствовало увеличению потребления электроэнергии. Вместе с тем, доля иностранного мажоритарного акционера находится во временном управлении Росимущества, а вопрос дивидендов не прояснен, что сдерживает интерес к акциям компании.