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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июля: 5 670,5698 руб/1 г золота и 71,0900/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 670,5698 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,0900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 799,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 734,6399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7698 р. (0,12%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,20%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,0000 р. (0,47%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7101 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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