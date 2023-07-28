«Открытие»: Индекс МосБиржи вновь обновил годовой максимум и может приблизиться к уровню 3000 пунктов до конца дня

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в четверг. Индекс МосБиржи вновь обновил годовой максимум и может приблизиться к уровню 3000 пунктов до конца дня. Среди лидеров акции ВТБ (VTBR) на фоне сильной отчётности за I полугодие. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,9 млрд руб к середине торгов.

По состоянию на 16:10 мск Индекс МосБиржи - 2991,01 п. (+0,69%), а Индекс РТС - 1041,05 п. (+0,22%).

Лидерами среди индексных бумаг были НЛМК, ВТБ, «Алроса», VK и «Россети». Слабее всех оказались GlobalTrans, X5 Retail, «НОВАТЭК», МТС и N+ Group.

Бумаги ВТБ торговались среди лидеров индексных бумаг. Согласно отчётности банка, чистая прибыль в I полугодии составила 289,8 млрд руб. Кредиты физическим лицам увеличились на 9,3% до 6,1 трлн руб, а портфель кредитов юридическим лицам на 9,7% до 12,9 трлн руб. Менеджмент продолжает озвучивать планы получить прибыль в 400 млрд руб по итогам текущего года, но при сохранении текущей динамики можно рассчитывать на прибыль около 550 млрд.

Чистая прибыль «Юнипро» (UPRO) сообщает о получении 16,8 млрд руб по итогам I полугодия в сравнении с убытком 12,8 млрд руб годом ранее. Выручка за указанный период возросла на 12,2% до 61,3 млрд руб.

«Мосэнерго» (MSNG) сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в I полугодии на 22,4% до 13,55 млрд руб. При этом выручка возросла на 9,2% до 128,5 млрд руб.

«МРСК Урала» (MRKU) в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,6 раза, до 9,8 млрд руб. «После ударных результатов I квартала межрегиональные «дочки» «Россетей» и во II квартале текущего года демонстрируют очень сильную динамику, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - При этом существенный рост на уровне прибыли от продаж однозначно сигнализирует об устойчивом характере темпов улучшения финансовых показателей и, в частности, чистой прибыли. Последний аспект особенно важен, ведь именно прибыль является базой для выплаты дивидендов всех МРСК. С учетом опубликованных результатов, по нашим самым консервативным оценкам дивиденд на одну акцию MRKU по итогам 2023 года может составить не менее 0.05 руб., что подразумевает доходность почти 13% по рыночным котировкам. Таким образом, позитивный тренд в данных бумагах может продолжится».

Прибыль «Яндекс» (YNDX) в II квартале выросла на 82% до 14,6 млрд руб. Однако рынок больше интересует динамика выручки. Однако и этот показатель не подкачал, так как увеличился на 55% до 182,49 млрд руб. Немного разочаровал показатель рентабельности по EBITDA, поскольку составил 13,6% по сравнению с 21,8% год назад. По итогам полугодия выручка также увеличилась на 55% до 345,7 млрд руб. В любом случае, компания сохраняет высокие темпы прироста бизнеса. «Яндекс» представил сильные консолидированные результаты по итогам II квартала и впечатляющую динамику роста на уровне выручки по основным сегментам. «При этом некоторое снижение EBITDA в годовом сопоставлении связано исключительно с эффектом высокой базы, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Напомним, что во II квартале 2022 года данный показатель был у компании рекордным в истории, что во многом было связано с разовыми факторами. Если же говорить про II квартал текущего года, то основной бизнес «Яндекса» - бизнес-юнит "Поиск и портал" – увеличил показатель EBITDA на 43,7% г/г. Одновременно убыток сегмента "E-commerce, райдтех и доставка" оказался существенно ниже, чем в двух предыдущих кварталах. А бизнес-направление "Плюс и развлекательные сервисы" во II квартале 2023 года вообще вышло на положительную скорректированную EBITDA впервые в истории. В результате мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, и в ближайшее время планируем пересмотреть по ним целевую цену с учетом более сильных фактических показателей по сравнению с прогнозными. В то же время мы понимаем, что несколько запутанная история с редомициляцией «Яндекса» в среднесрочной перспективе может по-прежнему оказывать сдерживающий эффект на рост котировок».

Рубль укреплялся против доллара, но терял позиции против евро и юаня в первой половине дня. Однако после решения ЕЦБ доллар и евро поменялись местами. В целом, отметим некоторую стабильность рубля, которая обеспечивается высокими ценами на нефть и признаками слома потолка цен, о чем пишет не только Wall Street Journal, но и крупнейшие новостные агентства. При сохранении положительной динамики российских нефтяных поставок можно ожидать усиление притока валюты на российский рынок и попыток рубля укрепиться.

По состоянию на 16:10 мск:

USD/RUB – 90,50 (+0,38%),

EUR/RUB – 99,92 (-0,02%),

CNY/RUB – 12,622 (+0,32%).

ЕЦБ продолжает упорствовать в необходимости высоких ставок

ЕЦБ, как и прогнозировалось, повысил депозитную ставку до 3,75% с 3,50% и ключевую до 4,25% с 4,00%. В итоговом заявлении вновь говориться о том, что ставки будут поддерживаться на достаточно высоком уровне и достаточное время, чтобы обеспечить возвращение к целевому уровню инфляции в 2%. ЕЦБ продолжит строить свои решения, исходя из поступающих данных. Относительно самой инфляции регулятор считает, что она всё ещё слишком высокая и остаётся таковой чрезмерно длительное время. Ещё до решения ЕЦБ европейские индексы торговались преимущественно в плюсе, так как накануне ФРС и председатель Джером Пауэлл звучали достаточно мягко. Многие на рынке верят в то, что цикл ужесточения американского регулятора завершился. Nestle объявила о подтверждении плана органического роста на фоне повышения отпускных цен на свою продукцию. Акции BNP Paribas повышались на 3,5% после выхода сильной отчётности. В минусе торговались акции авиастроительной Airbus из-за отмены прежнего оптимистичного плана по росту производства, как и бумаги Volkswagen снижались более чем на 3% из-за ухудшения прогноза по продажам. Акции банка Barclays теряли более 5% на фоне ухудшения прогнозов финансовой организации по своему британскому бизнесу.

По состоянию на 16:10 мск:

FTSE 100 - 7704,09 п. (+0,35%),

DAX - 16339,43 п. (+1,29%),

CAC 40 - 7450,39 п. (+1,85%).

Ожидания дефицита толкают котировки нефти вверх

Нефть дорожала. Решение ФРС позади, а впереди вероятный дефицит поставок. Аналитики UBS AG полагают, что в ближайшие месяцы цена может подняться до $85-$90 за баррель Brent из-за дефицита предложения.

По состоянию на 16:10 мск:

Brent - $83,96 (+1,25%),

WTI - $79,97 (+1,51%),

Алюминий - $2209 (+0,05%),

Золото - $1956,9 (-1,07%),

Никель - $21605 (+0,16%).

Экономика США оказалась сильнее ожиданий в II квартале

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,55% в Dow Jones до 1,35% в NASDAQ. В США вышел большой объём статистики. Рост ВВП в II квартале оценён на уровне 2,4% при ожиданиях 1,8%. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 221 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 228 тыс. неделей ранее. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за июнь на 4,7% при ожиданиях увеличения лишь на 1%.

Акции Southwest Airlines теряли 6% после неуверенного отчёта. Выручка авиакомпании восстанавливается, но также растут расходы, включая затраты на топливо. Бумаги интернет аукциона Ebay теряли 6% на фоне неуверенного прогноза на текущий квартал. Компания ожидает прибыль в диапазоне $0,96-$1,01 при прогнозах аналитиков $1,02 на акцию. McDonald’s отчитался лучше ожиданий благодаря восстановлению продаж в Китае. Сравнимые продажи выросли за год на 11,7%. Акции промышленной Honeywell теряли около 1,5% на фоне выручки, которая не дотянула до прогнозов. Компания получила $9,15 млрд при ожиданиях $9,17 млрд.