ПСБ: Данные по ускорению инфляции в РФ оказали давление на цены коротких ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,01%, доходность индекса выросла до 10,20% (+1 б.п.). На фоне данных по ускорению инфляции в РФ вчера дешевели преимущественно гособлигации срочностью до двух лет. Более длинные бумаги проторговывали достигнутые ранее уровни, а некоторые выпуски даже немного подорожали. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 снизилась до 10,91% (-2 б.п.).

Сегодня с утра для рынка ОФЗ новостной фон мы оцениваем как нейтральный. Стабилизация курса рубля около 90 руб. за доллар и рост цен на нефть Brent выше $83 за баррель могут поддержать спрос на рублевые облигации, несмотря на риски повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Для 10-летних ОФЗ актуальным считаем диапазон доходности 10,9 – 11,1% годовых.