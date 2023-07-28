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ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг продолжил попытки достигнуть отметки 3000 пунктов

Все сегменты показали положительную динамику, хотя динамика бумаг была преимущественно разнонаправленной, наилучший же результат показал металлургический сектор. Лидерами стали обыкновенные акции Мечела, которые прибавили без значимых новостей почти 6%. Вчера они переписали локальные пики, завершив день на пиках с 2013 года. Неплохо прибавили также бумаги ВСМПО-Ависма, НЛМК и АЛРОСА. Хороший результат показал также финансовый сектор. Раллировали здесь акции ВТБ на фоне публикации сильной финансовой отчётности за II квартал. Бумаги Сбера вновь были хуже рынка.

Без импульсного пробоя с последующим закреплением выше 250 руб., есть высокая вероятность увидеть снижение акций. В нефтегазовом секторе большинство бумаг показали положительную динамику. Вероятно, поддержкой выступает рост нефтяных котировок, вчера Brent впервые с середины апреля поднялся выше 84 долл./барр. Разнонаправленно двигались акции ИТ компаний. Лидерами стали бумаги HeadHunter, а также расписки VK, техническая картина по которым настраивает на дальнейший их рост. А вот акции Яндекса снизились по итогам дня, несмотря на публикацию финансовой отчётности, которая превзошла ожидания рынка.  На наш взгляд, основная причина, это остающиеся опасения, связанные с разделением бизнеса компании. Отдельно отметим бумаги Globaltruck, которые фактически удвоились в цене за один без каких-либо объективных причин.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов. Заключительный торговый день этой недели и явная безыдейность в ключевых бумагах, вероятно, приведёт к тому, что сегодня индекс МосБиржи завершит день в минусе. Однако сильный откат маловероятен ввиду позитивной конъюнктуры не нефтяном рынке и пары доллар-рубль, которая держится выше 90 руб. Вновь стоит ожидать повышенного спроса на акции третьего эшелона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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