Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль не сумела развить снижение, завершив торги в четверг в привычном диапазоне 90-91 рублей

В начале торговой сессий пара доллар-рубль тяготела к снижению, тестируя 90 руб., однако во второй половине дня вернулась к середине привычного диапазона 90-91 руб. Мы считаем, что на рынке локально активизировались спекулянты (отчасти обусловлено ростом торговой активности на срочном рынке), отыгравшие укрепление доллара на глобальных рынках на фоне вышедшей макростатистики США. Отметим, что рост доллара проходил в рамках среднедельной волатильности.

Отметим, что слабее остальных на МосБирже выглядел евро. ЕЦБ поднял ключевую ставку на 25 б.п., что в целом закладывалось рынком, однако регулятор дал намек о возможной паузе в цикле повышения, что сыграло не в пользу европейской валюты. Считаем, что евро локально может продолжить снижение, однако кардинальной коррекции ожидать не приходится.

На утро пятницы рубль предпринимает попытки роста к доллару. Мы считаем, что пик активности экспортеров перед расширенными налоговыми выплатами может прийтись на сегодняшний день, что позволит паре доллар-рубль снова продемонстрировать снижение, однако закрепления под отметкой 90 руб. ожидать не приходится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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