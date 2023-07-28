ПСБ: Индекс S&P500, если сегодня не отыграет вчерашнюю просадку, на следующей неделе пойдет ниже

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера была опубликована первая оценка ВВП США за 2 квартал - показатель вырос за отчетный период на 2,4% (в аннуализированном выражении), сильнее ожиданий (консенсус Bloomberg составлял 2%) за счет более сильного потребления и инвестиционной активности. Представленные данные, в совокупности с сильными данные по заказам на товары длительного пользования (+4,7% м/м) и заявкам на пособия по безработице (снизились до 221 тыс., обновив минимум с марта) привели к заметному росту долларовых ставок и росту опасений по политике ФРС. На этом фоне американские индексы вчера снизились, ведомые акциями финансов и чувствительными к ставкам строительным и коммунальным секторами, а также отдельными представителями hi-tech (Microsoft, Tesla). Технически S&P500 начинает смотреться уязвимо.

Если индекс завершит неделю ниже 4550 пунктов, весьма вероятно развитие отката в направлении "гэпа" от 12 июля (район 4450 пунктов) на следующей неделе.

Не получив поддержки от заседания ЕЦБ (регулятор ожидаемо поднял ставки на 25 б.п., но, в отличие от ФРС, заявил о возможной паузе в повышении), под давлением вчера оказались и цены на металлы, в первую очередь драгоценные - золото вернулось в диапазон 1900-1950 долл./унц., где может и остаться до новых вводных по политике ведущих ЦБ.