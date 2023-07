«Открытие»: Дорогая нефть вновь может спровоцировать штурм отметки 3000 по индексу МосБиржи

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Дорогая нефть вновь может спровоцировать штурм отметки 3000 по индексу МосБиржи

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть немного корректируется, азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Однако в Китае озвучиваются конкретные стимулы и они вполне позитивны для российских компаний. Дисконты на российскую нефть сокращаются, что обещает рост доходов нефтяников и поддержку рублю.

Российский рынок смог подрасти по итогам торгов в четверг. Однако Индекс МосБиржи пока не смог достигнуть отметки 3000 п., добравшись лишь до уровня 2992,47 п. День был весьма насыщен статистикой. «Яндекс» подтвердил статус самой быстро растущей компании. ВТБ даёт надежды на более активный рост прибыли, чем обещает менеджмент. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,041 млрд руб.

По итогам торгов 28 июля индекс МосБиржи - 2987,85 п. (+0,59%), а индекс РТС - 1039,04 п. (+0,03%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ВТБ ао 0,02 6,28% НЛМК ао 203,08 3,54% VK-гдр 696 2,93% АЛРОСА ао 84,29 1,91% СевСт-ао 1 324 1,74%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Yandex clA 2 630 -0,95% OZON-адр 2 401 -0,85% TCS-гдр 3 397,5 -0,77% ЭН+ГРУП ао 530,6 -0,67% Сегежа 6,29 -0,55%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Наиболее сильным он был в секторах финансов (+1,73%), а также металлах и добыче (+1,87%).

Прежде всего стоит сказать о секторе нефти и газа, который повысился на 0,68%. Котировки Brent поднялись выше $84 за баррель. Одновременно с этим растут цены российской нефти. Reuters пишет о том, что Urals уже торгуется ближе к $70 за баррель. Впрочем, днём ранее Wall Street Journal писал о том, что некоторые импортёры используют схемы косвенной оплаты, указывая официально цены до потолка, установленного G7.

Акции ВТБ (VTBR) поднялись почти на 7%. Согласно отчётности банка, чистая прибыль в I полугодии составила 289,8 млрд руб. Кредиты физическим лицам увеличились на 9,3% до 6,1 трлн руб, а портфель кредитов юридическим лицам на 9,7% до 12,9 трлн руб. Менеджмент продолжает озвучивать планы получить прибыль в 400 млрд руб по итогам текущего года, но при сохранении текущей динамики можно рассчитывать на прибыль около 550 млрд.

«МРСК Урала» (MRKU) в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,6 раза, до 9,8 млрд руб. «После ударных результатов I квартала межрегиональные «дочки» «Россетей» и во II квартале текущего года демонстрируют очень сильную динамику, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом существенный рост на уровне прибыли от продаж однозначно сигнализирует об устойчивом характере темпов улучшения финансовых показателей и, в частности, чистой прибыли. Последний аспект особенно важен, ведь именно прибыль является базой для выплаты дивидендов всех МРСК. С учетом опубликованных результатов, по нашим самым консервативным оценкам дивиденд на одну акцию MRKU по итогам 2023 года может составить не менее 0.05 руб., что подразумевает доходность почти 13% по рыночным котировкам. Таким образом, позитивный тренд в данных бумагах может продолжится».

Бумаги «Яндекс» (YNDX) подорожали на 1%. Прибыль «Яндекс» в II квартале выросла на 82% до 14,6 млрд руб. Однако рынок больше интересует динамика выручки. Однако и этот показатель не подкачал, так как увеличился на 55% до 182,49 млрд руб. Немного разочаровал показатель рентабельности по EBITDA, поскольку составил 13,6% по сравнению с 21,8% год назад. По итогам полугодия выручка также увеличилась на 55% до 345,7 млрд руб. В любом случае, компания сохраняет высокие темпы прироста бизнеса. «Яндекс» представил сильные консолидированные результаты по итогам II квартала и впечатляющую динамику роста на уровне выручки по основным сегментам. «При этом некоторое снижение EBITDA в годовом сопоставлении связано исключительно с эффектом высокой базы, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник Управления Анализа Рынков «Открытие Инвестиции». - Напомним, что во II квартале 2022 года данный показатель был у компании рекордным в истории, что во многом было связано с разовыми факторами. Если же говорить про II квартал текущего года, то основной бизнес «Яндекса» - бизнес-юнит "Поиск и портал" – увеличил показатель EBITDA на 43,7% г/г. Одновременно убыток сегмента "E-commerce, райдтех и доставка" оказался существенно ниже, чем в двух предыдущих кварталах. А бизнес-направление "Плюс и развлекательные сервисы" во II квартале 2023 года вообще вышло на положительную скорректированную EBITDA впервые в истории. В результате мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, и в ближайшее время планируем пересмотреть по ним целевую цену с учетом более сильных фактических показателей по сравнению с прогнозными. В то же время мы понимаем, что несколько запутанная история с редомициляцией «Яндекса» в среднесрочной перспективе может по-прежнему оказывать сдерживающий эффект на рост котировок».

Акции «Русгидро» (HYDR) закрыли день в незначительном плюсе. Прибыль компании по РСБУ в I полугодии сократилась до 34,1 млрд руб по сравнению с 34,7 млрд руб годом ранее. При этом выручка увеличилась до 112,5 млрд руб по сравнению с 101,2 млрд руб годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 9% до 61,5 млрд руб.

Акции «РусАл» (RUAL) просели на полпроцента. Чистый убыток алюминиевой компании по РСБУ за I полугодие составил 332,9 млн руб. по сравнению с прибылью в размере 85,48 млрд руб годом ранее. Выручку компания не раскрыла. Убыток от продаж составил 1,45 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 330,2 по сравнению с прибылью 112,76 млрд руб годом ранее.

Рубль пытался укрепиться против доллара в первой половине дня, затем после решения ЕЦБ смог отыграть позиции у евро, но всё же закончил день небольшим ослаблением. Впрочем, рост цен на нефть, включая российские поставки, позволяет говорить о том, что валютное предложение постепенно возрастёт и тогда перед рублём откроются перспективы на укрепление.

По итогам торгов 27 июля:

USD/RUB – 90,60 (+0,49%),

EUR/RUB – 99,96 (+0,02%),

CNY/RUB – 12,644 (+0,49%).

Экономика США остаётся горячей

Торги в США завершились снижением индексов. ВВП США поднялся на 2,4% в II квартале при ожиданиях 1,8%. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 221 тыс. с 228 тыс. неделей ранее. То есть высокие ставки пока не мешают американской экономике оставаться горячей. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам вернулась выше 4,00%. Отчёт по заказам на товары длительного пользования вовсе оказался самым сильным за три года. Объём вырос на 4,7% за июнь при ожиданиях роста всего на 1%. При этом рост был обеспечен далеко не оборонным сектором. К примеру, объём заказов транспорта повысился на 12%, а авиационной техники на 88%.

Банковский сектор испытывал некоторое давление. Регуляторы США, включая ФРС, Корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) предлагают повысить требования к капиталу финансовых организаций. В частности, такие требования коснуться всех кредитных учреждений с объёмом более 100 млрд. На текущий момент, крупнейшие банки уже отвечают предполагаемым нормам повышения требований к капиталу 1-го уровня.

McDonald’s (MCD) отчитался лучше прогнозов благодаря восстановлению операций в Китае. Впрочем, сравнимые продажи также выросли на 11%. Southwest Airlines (LUV) отчиталась близко к прогнозам, но компания указывает на рост расходов, включая затраты на топливо. Промышленная Honeywell (HON) сообщила о более низкой выручке, но лучшей, чем прогнозы, прибыли. Интернет аукцион eBay (EBAY) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, но прогноз оставляет желать лучшего. Одной из проблем аукциона становится дорожающая доставка товаров. Tesla (TSLA) оказалась в центре очередного расследования безопасности своей технологии автопилота в Калифорнии. Microsoft (MSFT) под расследованием в Евросоюзе из-за монополизации технологий совместной работы исключительно с офисными приложениями компании.

Динамика по секторам: Real Estate -2,12%, Utilities -1,73%, Financials -1,29%, Cons Disc -0,87%, Industrials -0,82%, Cons Stpl -0,81%, Health -0,77%, Materials -0,67%, Energy -0,54%, Technology -0,34%, Communication Svs +0,85%.

По итогам торгов:

DJIA - 35282,72 п. (-0,67%),

S&P 500 - 4537,41 п. (-0,64%),

NASDAQ Composite - 14050,11 п. (-0,55%).

Банк Японии мягко ужесточает денежную политику

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Банк Японии несколько неожиданно внёс изменения в свою денежную политику. Диапазон таргетирования доходности 10-летних бондов оставлен на уровне 0,5% в обе стороны от нуля. Однако это теперь не является непроницаемой границей. Доходности от 0,5% до 1,0% будут означать лишь то, что регулятор будет покупать бонды в произвольном объёме, а вот уже на уровне 1,0% с рынка будет выкупаться весь предложенный объём. Вслед за решением доходность соответствующих бондов подскочила до 9-летнего максимума. Затем вернулась ближе к 0,545%. Естественно, что рынок акций реагировал соответствующим образом. Банковские акции выигрывают от роста доходностей. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 4,2%, Sumitomo Mitsui Financial на 3,0%, а Mizuho Financial на 3,5%. Меж тем страдают более чувствительные к ставкам сектора. Акции производителя тестового оборудования для полупроводниковой промышленности Advantest Corp. Теряли около 1,6%, Renesas Electronics Corp. Около 6,8%, а Toyota Motor около 1,1%. Акции экспортёров также испытывали давление со стороны иены, которая укрепилась до 139,2 за доллар.

Китайские акции повышались. Лидировали секторы недвижимости и финансов на фоне заявлений министра строительства о необходимости сильных мер поддержки застройщиков. В частности, министр Ни Хонь считает необходимым обеспечить более низкие ставки по ипотеке, а также предоставить более длительные периоды её выплаты для покупателей первичного жилья. На этом фоне секторы недвижимости и финансов демонстрировали рост более 3% каждый. Технологичные компании в Гонконге повышались более чем на 2%. Сектор автомобилестроителей повышался почти на 4%, так как одной из мер стимулирования могут стать меры поддержки покупки новых автомобилей.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 32771,36 п. (-0,36%),

Hang Seng - 19894,12 п. (+1,30%),

Shanghai Composite - 3270,79 п. (+1,68%).

Дисконты российской нефти тают

Нефть дорожает пятую неделю подряд. Однако на торгах в пятницу прослеживается желание зафиксировать прибыль. Рынок получает информацию о китайских стимулах, но сама идея уже отыгрывается достаточно давно.

Источники Reuters утверждают, что российский сорт ESPO продаётся с минимальным дисконтом за 8 месяцев. Впрочем, в течение этих восьми месяцев дисконт также не был большим. За период чуть более недели продавалось около 12 танкеров с ESPO сортом по дисконту $2-$2,5 к Brent. Ещё пару недель назад дисконт составлял $4. Кстати, пару лет назад ESPO торговалась с премией к Brent.

По состоянию на 9:05 мск: