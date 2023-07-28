ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов

Облигации

Данные по ускорению инфляции в РФ оказали давление на цены коротких ОФЗ. Длинные гособлигации консолидируются. Сегодня ждем боковую динамику котировок ОФЗ.



В фокусе

Нефть растет на ограничениях

Цены на нефть Brent уверенно закрепились выше 80 долл./барр.

Поддержкой выступают ограничения добычи странами ОПЕК+ и экспорта Россией. Так, 4-х недельная средняя экспорта нефти морем из России на середину июля опустилась до 3,1 млн барр./день против пиковых уровней мая около 4 млн барр./день. В Китае, после публикации слабых относительно ожиданий данных за 2 кв., власти пообещали новые меры для стимулирования экономики, что должно поддержать сырье. Urals растет вслед за Brent, дисконт продолжает сужаться, на конец июля – уже 15 долл./барр.

В августе сокращение экспорта Россией продолжится, что вкупе с сильными данными по экономике США и ожиданиями стимулов в Китае будут поддерживать восходящий тренд на рынке нефти. Brent в этом случае может обновить уровни начала апреля - 87,5 долл./барр. Urals продолжит расти вслед за Brent, тяготея к 70+ долл./барр. В текущих условиях, когда цены на нефть высокие, а рубль достаточно слабый, выигрывают компании-экспортеры. Здесь мы отдаем предпочтение ЛУКОЙЛу с наибольшей долей экспорта в выручке. Компания может заплатить неплохие дивиденды за 1-е полугодие (>500 руб./акцию), а сокращение выплат по демпферу компенсируется возвращением льгот для месторождений сверхвязкой нефти, которые были изъяты в 2021 г.: их можно будет перевести на режим НДД. Целевой уровень по бумагам ЛУКОЙЛа - 5990 руб.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг продолжил попытки достигнуть отметки 3000 пунктов. Все сегменты выросли, хотя динамика бумаг была преимущественно разнонаправленной, наилучший же результат показал металлургический сектор. Лидерами стали обыкновенные акции Мечела, которые прибавили без значимых новостей почти 6%. Вчера они переписали локальные пики, завершив день на пиках с 2013 года. Неплохо прибавили также бумаги ВСМПО-Ависма, НЛМК и АЛРОСА. Хороший результат показал также финансовый сектор. Раллировали здесь акции ВТБ на фоне публикации сильной финансовой отчётности за II квартал. Бумаги Сбербанка вновь были хуже рынка. Без импульсного пробоя с последующим закреплением выше 250 руб., есть высокая вероятность увидеть снижение акций. В нефтегазовом секторе большинство бумаг показали положительную динамику. Вероятно, поддержкой выступает рост нефтяных котировок, вчера Brent впервые с середины апреля поднялась выше 84 долл./барр. Разнонаправленно двигались акции ИТ компаний. Лидерами стали бумаги HeadHunter, а также расписки VK, техническая картина по которым настраивает на их дальнейший рост. А вот акции Яндекса снизились по итогам дня, несмотря на публикацию финансовой отчётности, которая превзошла ожидания рынка. На наш взгляд, основная причина, это остающиеся опасения, связанные с разделением бизнеса компании. Отдельно отметим бумаги Globaltruck, которые фактически удвоились в цене за один день без каких-либо объективных причин.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2960-2990 пунктов. Заключительный торговый день этой недели и явная безыдейность в ключевых бумагах, вероятно, приведёт к тому, что сегодня индекс МосБиржи завершит день в минусе. Однако сильный откат маловероятен ввиду позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке и пары доллар-рубль, которая держится выше 90 руб. Вновь стоит ожидать повышенного спроса на акции третьего эшелона.

Россиискии рынок облигации

По итогам торгов в четверг индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,01%, доходность индекса выросла до 10,20% (+1 б.п.). На фоне данных по ускорению инфляции в РФ вчера дешевели преимущественно гособлигации срочностью до двух лет. Более длинные бумаги проторговывали достигнутые ранее уровни, а некоторые выпуски даже немного подорожали. Доходность 10-летних ОФЗ 26221 снизилась до 10,91% (-2 б.п.).



Сегодня с утра для рынка ОФЗ новостной фон мы оцениваем как нейтральный. Стабилизация курса рубля около 90 руб. за доллар и рост цен на нефть Brent выше $83 за баррель могут поддержать спрос на рублевые облигации, несмотря на риски повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Для 10-летних ОФЗ актуальным считаем диапазон доходности 10,9 – 11,1% годовых.



Корпоративные и экономические события

Яндекс отчитался по итогам 2 кв. 2023 г.



Консолидированная выручка группы "Яндекс" во 2 кв. увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 4%, до 24,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,6% против 21,8% годом ранее. Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 172,5 млрд рублей, скорректированную EBITDA - 16,8 млрд рублей.



Наше мнение: оцениваем результаты, как позитивные. Яндекс продолжает демонстрировать уверенные финансовые результаты, активно развивая ключевые сегменты бизнеса. Основной вклад в рост финансовых результатов традиционно внес сегмент "поиск и портал» (+ 53% г/г, до 78,4 млрд руб.), а также e-com, который вырос на 104% г/г, до 40,2 млрд, что подтверждает сохраняющийся спрос среди населения к маркетплейсам. Также вырос сегмент «райдтех» (+27% г/г, до 38,2 млрд руб.) за счет роста инвестиций в привлечение водителей. Инвесторов могло насторожить снижение скорректированной чистой прибыли на 27% г/г, до 9,6 млрд руб., однако это было обусловлено получением убытка по курсовым разницам. Мы считаем, что бумаги Яндекса привлекательны к покупке, а справедливая их стоимость составляет 4600 руб.



ВТБ заработал за 6м2023 г. прибыль 290 млрд руб.



По данным опубликованной МСФО-отчетности за 6м2023 г., активы ВТБ выросли до 26,7 трлн руб. (+9,3% с начала года). ВТБ наращивает кредитование темпом, близким к среднему по системе (+10%).

Чистая процентная маржа во 2 квартале выросла до 3,3%, по сравнению с 3,1% в 1 квартале. Чистые комиссионные доходы также демонстрируют позитивную динамику (+33% кв/кв).

Собственные средства ВТБ за полугодие выросли до 2,0 трлн руб. (+37% с н.г.). Рост собственных средств был обеспечен размещением двух дополнительных выпусков акций и капитализацией прибыли.

Чистая прибыль ВТБ за 6м2023 г. составила 290 млрд руб. Показатель рентабельности капитала (ROE) - 33%.



Наше мнение: ВТБ демонстрирует в этом году хорошую динамику финансовых показателей. Позитивное влияние на прибыль оказывает наращивание активов, повышением маржинальности, увеличение комиссионного дохода. Также мы отмечаем существенный вклад в финансовые результаты ВТБ доходов от операций с валютой (за счет ослабления рубля) – более 100 млрд руб. за первое полугодие.

Сильные финпоказатели подтвержадют интересный инвестпрофиль банка. Мы ждем, что даже несмотря на уход разовых факторов во втором полугодии и небольшое снижение маржинальности чистая прибыль ВТБ по итогам года может составить 400-450 млрд руб., что говорит о низких рыночных оценках акций банка. По мере подтверждения позитивной динамики бизнеса ждем более активной переоценки акций ВТБ, которые пока отстают от рынка из-за ожидаемого отказа от выплаты дивидендов за 2023 г.