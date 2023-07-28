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Альфа-Банк запустил первый открытый скаутинг стартапов для проведения Pre-IPO

Альфа-Банк первым среди брокеров начал открытый скаутинг российских стартапов совместно с венчурным фондом Билайн ventures. Акции отобранных стартапов будут предложены частным инвесторам в рамках процедуры pre-IPO.

Участвовать могут российские компании, которые работают больше года и у которых есть готовый продукт, команда и клиенты. Для участия в скаутинге достаточно до 15 сентября подать заявку на сайте.

Эксперты Альфа-Банка и Билайн ventures на основе скоринговой модели с использованием искусственного интеллекта оценят бизнес-модель участников, финансовые показатели и возможность масштабирования. Компании, которые пройдут отбор, получат помощь банка в подготовке к Pre-IPO и смогут продать свои акции в приложении и веб-версии Альфа-Инвестиций. Сумма размещения может превышать 500 млн рублей.

Ранее Альфа-Банк первым в России предоставил частным лицам возможность инвестирования на стадии Pre-IPO в российские стартапы, включая резидентов «Сколково».

Билайн ventures — подразделение «Билайн», занимающееся венчурными инвестициями в технологические стартапы. Фокусными направлениями являются проекты в области AdTech/MarTech, Cloud, Identification, Security, New B2B business.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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