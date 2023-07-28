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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 июля: 5 691,0400 руб/1 г золота и 71,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 691,0400 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 778,5200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 629,4399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4702 р. (0,36%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,44%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0100 р. (0,75%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,1999 р. (2,82%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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