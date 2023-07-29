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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июля: 5 690,1802 руб/1 г золота и 73,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 690,1802 руб.
  • 1 грамм серебра - 73,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 802,1699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 644,5701 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8600 р. (0,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7500 р. (2,45%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6500 р. (0,85%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1301 р. (0,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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