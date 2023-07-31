«Открытие»: Нефть может закрыть ростом пятую неделю подряд

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался неуверенно в первой половине дня в пятницу, однако к экватору основной сессии начал делать заявку на закрытие недели выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Поток корпоративных новостей менее активный, чем в предыдущие дни, но стабильность нефти выше $83 за баррель Brent внушает определённую уверенность в доходах наиболее крупных компаний. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,7 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2999,37 п. (+0,39%), а Индекс РТС - 1035,66 п. (-0,32%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, X5 Retail, VK, «Россети», «Татнефть». Самыми слабыми оказались ГК «ПИК», «Алроса», «Русгидро», N+ Group, ММК.

Чистая прибыль Россети Московский регион (MSRS) по РСБУ в I полугодии выросла на 26,6%, до 12,77 млрд руб. «После ударного начала года II квартал для компании получился разочаровывающим, - отмечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Падение чистой прибыли в годовом сопоставлении в три раза только отчасти было обусловлено негативным сальдо прочих расходов и доходов, что, скорее всего, является разовым фактором. Самое неприятное, что и на операционном уровне результаты оказались слабыми. Так, прибыль от продаж "Россети Московский регион" во II квартале 2023 года сократилась на 19% г/г при росте выручки на 10% г/г. На фоне таких результатов акции компании в моменте однозначно выбывают из наших дивидендных фаворитов (ожидаемая дивидендная доходность за 2023 год 8-9% по текущим котировкам)».

«Лента» (LENT) во II кв. нарастила выручку на 1,9%, чистая прибыль сократилась в 25,5 раза. «После провального по всем фронтам I квартала в апреле-июне «Лента» по крайней мере продемонстрировала положительную динамику выручки в годовом сопоставлении, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Впрочем, результаты все равно остаются слабыми, а по сравнению с лидерами отрасли – X5 и «Магнитом» - катастрофически слабыми. Долговая нагрузка пока не выглядит пугающей, но если компания решится на очередную M&A сделку (недавно на рынке появились слухи, что ритейлер ведет переговоры о покупке уральской сети «Монетка»), то леверидж уже может оказаться тяжкой ношей. В общем, по-прежнему не видим в истории ничего интересного и сохраняем негативный взгляд на акции компании».

Акции «Самолёт» повышались более чем на 0,5%. Чистая прибыль застройщика в I полугодии достигла 12,5 млрд руб по сравнению с 13,2 млрд руб годом ранее. Выручка возросла на 15% до 101,8 млрд руб Валовая прибыль увеличилась на 30% до 37,1 млрд руб. Объём продаж первичной недвижимости увеличился на 15% до 97,3 млрд руб. Доля контрактов, заключённых с участием ипотечных средств составила 86%. Компания отмечает, что рост продаж достигнут в условиях роста ставок и снижения общего спроса. «На первый взгляд результаты могут показаться слабыми, особенно в свете того, что менеджмент в конце прошлого года говорил об удвоении объемов продаж в текущем году, - замечает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Однако мы считаем, что ничего страшного не произошло. Более того, учитывая не самую простую ситуацию на рынке недвижимости РФ, положительная динамика продаж однозначно позитивна. При этом цены реализации остаются в целом стабильными, а небольшое снижение средней стоимости квадратного метра объясняется ростом доли выручки региональных проектов. И вообще непосредственно II квартал стал рекордным для девелопера. В то же время, по словам замгендиректора "Самолета" по экономике и финансам Натальи Грозновой, во второй половине года девелопер ожидает ускорения темпов роста продаж, что позволит по итогам года органически увеличить реализацию до 1,6 млн кв. м, выручку по управленческой отчетности до 290 млрд рублей, а скорректированную EBITDA - до 75 млрд рублей. Это означает рост по всем параметрам примерно в 1,5 раза к показателям 2022 года. Вдобавок в III квартале планируется закрыть сделку по покупке ГК МИЦ, что также внесёт дополнительную лепту в консолидированные показатели II полугодия. В результате мы по-прежнему сохраняем позитивные взгляд на ГК «Самолет» и рекомендуем покупать ее акции».

Акции «Акрон» (AKRN) весьма сдержанно отреагировали далеко не на самую сильную отчётность. Впрочем, перед компанией появляются новые перспективы освоения африканского рынка, которые озвучиваются на форуме «Россия – Африка». Чистая прибыль компании за январь-июнь сократилась до 18,19 млрд руб с 67,02 млрд руб годом ранее. Впрочем, мы отметим, что ценовая ситуация год назад была существенно более благоприятной. Выручка сократилась с 98,68 млрд руб до 65,17 млрд руб. Валовая прибыль снизилась более чем в два раза до 31,5 млрд руб.

Сильной перекупленности на рынке нет. Индекс МосБиржи смог добраться до отметки 3003,47 п., сделав заявку на закрепление выше уровня 3000 пунктов. Конечно, при столь серьёзном уровне всегда возникают желания зафиксировать прибыль. Однако в сложившихся условий особого разнообразия для инвестиций нет, а результаты российских компаний за I полугодие не кажутся слабыми. Более того, есть надежда, что компании, которые не выплачивали дивиденды за 2022 год включат в свои программы вознаграждения акционеров нераспределённую прибыль. Поэтому у рынка есть возможность роста ещё на 5%-10% при сохранении текущей внешней ситуации. Более того, если говорить о техническом моменте, то вероятность закрытия выше отметки 3000 пунктов по Индексу МосБиржи открывает возможность для дальнейшего роста.

Ещё одним фактором покупок на рынке акций остаётся рубль. После завершения налоговых платежей давление на него может усилиться на какое-то время. С другой стороны, мы неоднократно говорили о том, что вместе с ростом мировых цен на нефть начинает ломаться потолок цен. В перспективе это должно усилить приток валюты на российский рынок, но произойдёт данное событие с некоторой задержкой.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 91,235 (+0,70%),

EUR/RUB – 100,55 (+0,60%),

CNY/RUB – 12,718 (+0,59%).

Капитуляция Банка Японии может негативно сказаться на инвестициях в европейские акции

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Неприятным сюрпризом для инвесторов стала капитуляция Банка Японии, который допустил рост доходности 10-летних базовых бондов до 1,00%. Впрочем, покупка бондов будет осуществляться во всём диапазоне от 0,50% до 1,00%, но японский регулятор обещает обязательный выкуп во всём объёме лишь при доходности 1,00%. Естественно, что это стало позитивом для японских кредитных организаций, так как они продолжат занимать у Банка Японии почти под нулевой процент с возможностью вложения в более доходные облигации. Однако для глобальных инвесторов это означает сдачу позиций последнего ведущего регулятора в сфере сверх мягкой политики. В смысле финансовых потоков это означает, что японские инвесторы будут иметь больше оснований для репатриации капитала с других рынков.

Акции фармацевтической Sanofi теряли около 3% на фоне более слабых продаж в II квартале. Австрийский производитель сенсоров AMS Osram отчитался в рамках прогноза и представил план стратегии развития бизнеса, который был благосклонно воспринят инвесторами. Люксовый производитель Hermes отчитался лучше ожиданий за счёт блестящих результатов бренда Birkin. Европейская биржа Euronext дорожала на 6% на новостях о программе обратного выкупа в объёме 200 млн евро. Из статистики отметим то, что ВВП Германии в II квартале мог упасть на 0,6% в годовом выражении. В Испании и Франции сохраняется рост. Примечательно, что спад в германской экономике зарегистрирован также в квартальном выражении на 0,2%. Оценка потребительского и делового доверия в Европе снизилась до 94,5 п. с 95,4 п. при ожиданиях скромного снижения до 95,3 п. Оценка делового климата упала до -0,09 п. с 0,06 п.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7701,92 п. (+0,12%),

DAX - 16437,38 п. (+0,19%),

CAC 40 - 7464,98 п. (+0,00%).

Нефть может закрыть ростом пятую неделю подряд

Нефть торговалась в минусе, но может закрыть ростом пятую неделю подряд. По сути, котировки повышаются с конца июня, когда на рынке начало ощущаться добровольное сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 млн баррелей. Впрочем, фантазиям верить не будем, а вновь взглянем на структуру фьючерсов. Сентябрьские поставки Brent на $0,41 дороже октябрьских, на $0,87 дороже ноябрьских и на $1,33 дороже декабрьских. То есть структура бэквордации стала ещё более выраженной, чем неделю, или две назад. В классике нефтяного рынка это говорит о том, что текущие поставки не удовлетворяют существующий спрос. Однако зона $85-$90 за баррель Brent кажется нам достаточно сильным сопротивлением. Поэтому можно ждать консолидации в диапазоне $80-$85, хотя и на дальнейшее повышение мы оставляем определённую вероятность. На текущий момент на рынке нефти почти нет форс-мажорных событий. Меж тем они могут состояться совершенно неожиданно.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $84,12 (-0,14%),

WTI - $80,04 (-0.06%),

Алюминий - $2205 (-0,18%),

Золото - $1993,4 (+0,08%),

Никель - $21950 (+0,90%).

Цены личного потребления в США намекают на прекращение цикла ужесточения денежной политики ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,35% в Dow Jones до 0,95% в NASDAQ. Базовые цены личного потребления в США замедлили рост до 4,1% в июне с 4,6% в мае при ожиданиях 4,2%, общий показатель цен личного потребления упал до 3,0% в годовом выражении по сравнению с 3,8% в мае и ожиданиях 3,1%. Таким образом, рынок получил ещё один сигнал, что последнее повышение ставки ФРС может всё же оказаться последним. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США упала до 3,97%, хотя ранее поднималась до 4,04%.

Акции Intel дорожали почти на 7%. После двух убыточных кварталов прежний лидер индустрии процессоров сообщил о прибыли $0,13 на акцию при выручке $12,95 млрд. Компания потокового видео Roku дорожала на 10% на фоне меньших убытков за квартал, чем ожидалось. Procter & Gamble отчитался лучше ожиданий, но компания ждёт сложные времена впереди на фоне замедления спроса из-за роста цен и переключения потребителей на более дешевые товары. Акции Exxon Mobil торговались в минусе на фоне падения прибыли в II квартале более чем вдвое из-за неблагоприятной ценовой ситуации. Аналогично торговались бумаги другого нефтяного гиганта Chevron, хотя финансовые результаты оказались лучше ожиданий. Ford Motor сообщает о том, что убытки на бизнесе электромобилей увеличатся в текущем году до $4,5 млрд по сравнению с $3 млрд в прошлом году. Переход на производство электромобилей проходит медленней, чем предполагалось. Впрочем, квартальные результаты, как и полагается, оказались лучше ожиданий.