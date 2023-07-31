27 июля 2023 года завершился сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» — производителя электрической и тепловой энергии, а также распределителя тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае. Россельхозбанк выступил организатором первичного размещения облигаций.

Выпуск серии 001P-02 имеет срок обращения 4 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.

Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,75%, а первоначальный объем выпуска – 1 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.

«Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд руб., при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 1 августа 2023 года.

Россельхозбанк продолжает развитие сотрудничества с ПАО «ТГК-14» на рынке капитала. Ранее в Банк выступал организатором дебютного выпуска облигаций компании серии 001P-01 объемом 3,5 млрд руб.