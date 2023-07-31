ПСБ: В начале этой недели ждем нейтральную динамику котировок ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рынок ОФЗ растерял достижения первой половины прошлой недели. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,09%, доходность индекса выросла до 10,23% (+3 б.п.). Наиболее сильно корректировались гособлигации срочностью 1-5 лет, показав рост доходности в среднем на 11 б.п. Среди факторов, которые оказывали давление на котировки ОФЗ в пятницу мы отмечаем ослабление рубля. Также инвесторы отыгрывали недельные данные по ускорению инфляции в РФ. При этом поддержку котировкам ОФЗ в течение недели оказывал рост цен на нефть Urals (+11% за неделю), который формирует благоприятные условия для наполнения доходной части бюджета РФ.

Решение ЕЦБ и ФРС о повышении базовых ставок на 25 б.п. совпало с ожиданиями инвесторов и оказало нейтральное влияние на глобальный долговой рынок. Однако, хорошие данные по ВВП США за 2-ой квартал спровоцировали рост доходности UST-10 до 3,96% (+12 б.п. за неделю).

На этой неделе рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. По мере завершения сезона крупных дивидендных выплат инвесторы начали обращать больше внимания на среднесрочные и длинные ОФЗ, которые предлагают доходность на уровне 9,5 – 11,0% годовых. Однако, мы считаем, что рублевые облигации пока выглядят уязвимо из-за рисков ускорения инфляции и неопределённости относительно возможного потолка повышения ключевой ставки ЦБР, а также продолжительности текущего цикла ужесточения ДКП.