ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам пятничных торгов продемонстрировала рост, приблизившись к июльским максимумам, отметке 92 руб.

В пятницу доллар продемонстрировал наиболее сильный рост с начала июля (+1,23%), при этом торговая активность немного снизилась относительно значений четверга. Мы полагаем, что ключевое давление на позиции рубля оказало завершение налоговых выплат экспортерами. При этом стоит отметить, что спрос на валюту среди импортеров остается стабильным, а активности среди спекулянтов не прослеживалось.

На утро понедельника доллар продолжает дорожать к рублю. Мы считаем, что в рамках недели доллар может протестировать верхнюю часть диапазона 92-94 руб. на фоне пониженного предложения валюты на рынке. Однако отметим, что высокие цены на нефть, а также ожидаемое снижение доллара на глобальных рынках будет сглаживать эффект ослабления рубля.