ПСБ: Индекс МосБиржи может достичь отметки 3050 пунктов

Облигации

На этой неделе ждем нейтральную динамику котировок ОФЗ.

В фокусе

Индекс МосБиржи смог по итогам недели выйти выше 3000 пунктов



Индекс МосБиржи смог по итогам недели выйти выше 3000 пунктов, впервые с конца февраля 2022 года, при поддержке слабеющего рубля и крепкой нефти, усиливших в пятницу покупки "весовых" акций нефтегазового сектора, в первую очередь ЛУКОЙЛа. Отметим и рост акций Сбербанка, вернувшихся к максимумам июля.

По нашему мнению, рынок вошел в состояние перегретости, однако технически может пойти выше - проход «круглого» уровня подкрепляет склонность инвесторов к покупкам и технически открывает пространство для выхода индекса МосБиржи к 3100-3150 пунктов на этой неделе. Мы рассчитываем, что рост рынка, в отсутствие негативных новостей, будет поддержан не только сырьевыми секторами, но и распространением спроса на финсектор и "фишки", отстающие от рынка, в первую очередь Сбербанк и НорНикель.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу всё же смог достигнуть отметки 3000 пунктов при поддержке акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка. Несмотря на это, движение бумаг было в целом разнонаправленным, при этом заметную динамику показали лишь отдельные акции. Среди ключевых бумаг лидерами стали акции ЛУКОЙЛа, прибавившие за день больше 4%, сумев тем самым закрыть дивидендный гэп за 40 торговых дней. Рост бумаг обусловлен подъемом нефтяных котировок и слабым рублём, что настраивает на хорошие дивиденды в будущем.

Неплохо также прибавили акции Роснефти и «префы» Сургутнефтегаза. В финансовом секторе подскочили бумаги АФК Система, которые сумели пробить линию сопротивления на отметке 17,9 руб. Приблизились к верхней границе нисходящего тренда акции Сбербанка, вновь вернувшись к максимумам 11 июля. Несмотря на слабый рубль, динамика бумаг в металлургическом секторе была невнятной. Сильно подорожали акции ТМК, также продолжили активно расти бумаги Мечела, прибавившие за 6 торговых сессий почти 15% без каких-либо значимых новостей. В то же время слабее рынка были акции НЛМК, Северстали и Норникеля. После небольшой коррекции вернулись к росту расписки X5 Retail Group и Соллерс. Однако отметим, что большинство бумаг в потребсекторе снизились по итогам дня. Вновь сильно выглядели акции ИТ компаний. Лидером роста снова стали бумаги VK, которые на данный момент торгуются на уровне начала января 2022 года. Наибольший рост среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи показали депозитарные расписки Globaltrans, сумевшие обновить в пятницу исторический максимум.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Ближайшим ориентиром выступает отметка 3050 пунктов. Предпочтение отдаём акциям экспортёров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что в преддверии публикации отчёта за I полугодие 3 августа, акции компании могут сегодня вырваться из сформировавшегося треугольника и обновить максимумы 29 мая.

Россиискии рынок облигации

В пятницу рынок ОФЗ растерял достижения первой половины прошлой недели. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,09%, доходность индекса выросла до 10,23% (+3 б.п.). Наиболее сильно корректировались гособлигации срочностью 1-5 лет, показав рост доходности в среднем на 11 б.п. Среди факторов, которые оказывали давление на котировки ОФЗ в пятницу мы отмечаем ослабление рубля. Также инвесторы отыгрывали недельные данные по ускорению инфляции в РФ. При этом поддержку котировкам ОФЗ в течение недели оказывал рост цен на нефть Urals (+11% за неделю), который формирует благоприятные условия для наполнения доходной части бюджета РФ.

Решение ЕЦБ и ФРС о повышении базовых ставок на 25 б.п. совпало с ожиданиями инвесторов и оказало нейтральное влияние на глобальный долговой рынок. При этом хорошие данные по ВВП США за 2-ой квартал спровоцировали рост доходности UST-10 до 3,96% (+12 б.п. за неделю).

На этой неделе рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне. По мере завершения сезона крупных дивидендных выплат инвесторы начали обращать больше внимания на среднесрочные и длинные ОФЗ, которые предлагают доходность на уровне 9,5 – 11,0% годовых. Однако, мы считаем, что рублевые облигации пока выглядят уязвимо из-за рисков ускорения инфляции и неопределённости относительно возможного потолка повышения ключевой ставки ЦБР, а также продолжительности текущего цикла ужесточения ДКП.



Корпоративные и экономические события

Лента объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за 2 кв. и 1 полугодие 2023 г.



Продажи выросли на 1,9% год к году, до 132,5 млрд руб. Розничные продажи составили 129,5 млрд руб., увеличившись на 0,6% год к году. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,8% на фоне роста LFL трафика на 1,8%. Онлайн-продажи выросли на 24,0% год к году, до 11,9 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 15,8% год к году и составила 27,6 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 436 б.п. до 20,9%. EBITDA составила 6,0 млрд руб., маржа EBITDA составила 4,5%.



Наше мнение: оцениваем результаты как слабые. Несмотря на улучшение показателей относительно 1 кв. 2023 г., у компании сохраняются проблемы. В ключевом формате гипермаркетов прослеживается определенное оживление LFL-продаж (+4,1%), однако в то же время малые форматы тянут вниз финансовые результаты компании ввиду снижения LFL-среднего чека на 8,4%. При это чистая прибыль остается под давлением на фоне более быстро растущих издержек компании, в т.ч. из-за ослабления рубля. Стоит заметить, что темпы закрытия магазинов также опережают их открытие (62 против 7 соответственно). Как итог, продемонстрированные результаты на данный момент не внушают благоприятных перспектив для бизнеса, ввиду чего не рекомендуем бумаги компании к приобретению.



Девелопер Самолет представил операционные результаты за l полугодие



Продажи первичной недвижимости: +14% г/г, до 550,3 тыс. кв. м. Средняя цена реализации жилой недвижимости: -2% г/г, 164,6 тыс. руб./кв. м. Ключевые финансовые показатели за l полугодие:

Выручка: +15% г/г, до 101,8 млрд руб.

EBITDA: +15% г/г, до 25,1 млрд руб.

Чистая прибыль: -5% г/г, до 12,5 млрд руб.



Наше мнение: снижение средней цены реализации по группе объясняется ростом доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации. Темпы продаж за первую половину года замедлились из-за ослабления рынка недвижимости в начале года на фоне повышения льготной ставки до 8%. Ситуация улучшилась во ll квартале (продажи +36% г/г) по сравнению с -6% г/г в l квартале. Ослабление рубля и ожидания ужесточения условий по ипотечным программам повысили интерес к новостройкам. Акции Самолета интересны как идея роста. Положительный импульс придадут приобретение девелопера МИЦ, ожидаемое возвращение покупателей на первичный рынок недвижимости с вторичного, где ипотечные ставки не субсидируются и будут расти на фоне ужесточения монетарной политики. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акция.