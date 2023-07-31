ПСБ: Индекс МосБиржи в пятницу всё же смог достигнуть отметки 3000 пунктов при поддержке акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка

Несмотря на это, движение бумаг было в целом разнонаправленным, при этом заметную динамику показали лишь отдельные акции. Среди ключевых бумаг лидерами стали акции ЛУКОЙЛа, прибавившие за день больше 4%, сумев тем самым закрыть дивидендный гэп за 40 торговый день. Рост бумаг обусловлен ростом нефтяных котировок и слабым рублём, что настраивает на хорошие дивиденды в будущем. Неплохо также прибавили акции Роснефти и «префы» Сургутнефтегаза.

В финансовом секторе подскочили бумаги АФК Система, которые сумели пробить линию сопротивления на отметке 17,9 руб. Приблизились к верхней границе нисходящего тренда акции Сбербанка, вновь вернувшись к максимумам 11 июля. Несмотря на слабый рубль, динамика бумаг в металлургическом секторе была невнятной. Сильно подорожали акции ТМК, также продолжили активно расти бумаги Мечела, прибавившие за 6 торговых сессий почти 15% без каких-либо значимых новостей.

В то же время слабее рынка были акции НЛМК, Северстали и Норникеля. После небольшой коррекции вернулись к росту расписки X5 Retail Group и Соллерс. Однако отметим, что большинство бумаг в потребсекторе снизились по итогам дня. Вновь сильно выглядели акции ИТ компаний. Лидером роста снова стали бумаги VK, которые на данный момент торгуются на уровне начала января 2022 года. Наибольший рост среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи показали депозитарные расписки Globaltrans, сумевшие обновить в пятницу исторический максимум.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи. Ближайшим ориентиром выступает отметка 3050 пунктов. Предпочтение отдаём акциям экспортёров на фоне ослабления рубля, а также бумагам Сбербанка. Считаем, что в преддверии публикации отчёта за I полугодие 3 августа, акции компании могут сегодня вырваться из сформировавшегося треугольника и обновить максимумы 29 мая.