«Открытие»: Дефицит уже пришёл на рынок нефти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок активно повышался в первой половине дня понедельника. Существенный вклад в повышение индексов вносят акции крупнейших банков. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3055,15 п. (+1,55%), а индекс РТС - 1051,06 п. (+1,68%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Россети», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ВТБ и TCS Group. Среди аутсайдеров были GlobalTrans, X5 Retail, «Яндекс», привилегированные «Транснефть», «Магнит».

Бумаги Сбербанка (SBER) активно повышались. 3 августа ожидается публикация отчётности за I полугодие. Если судить по данным за пять месяцев, то отчёт может вновь оказаться рекордным, что также обещает будущие рекордные выплаты акционерам. Впрочем, отчётность ВТБ (VTBR) на прошлой неделе также показала, что второй крупнейший банк также идёт на рекордный объём прибыли в текущем году.

Сектор нефти и газа повышался почти на 1,3%. Нефть дорожала в течение предыдущих пяти недель. На прошлой неделе сразу несколько западных источников опубликовали информацию о том, что потолок цен, установленный G7, по сути, сломан. Импортёры российской нефти платят заметно выше потолка цен, что предполагает рост доходов нефтяных компаний.

Рубль в начале дня слабел, но затем вернулся к укреплению. В августе ожидается увеличение продаж валюты Минфином и Центробанком. Кроме того, после утренней неуверенности нефть вернулась к росту. Котировки уверенно поднялись выше $85 за баррель Brent. На рынок уже должны поступать дополнительные валютные поступления от начавшегося пять недель назад роста котировок нефти. В дальнейшем поток этот должен стать стабильней.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 91,585 (-0,13%),

EUR/RUB – 101,06 (+0,15%),

CNY/RUB – 12,797 (-0,02%).

Замедление инфляции повышает вероятность паузы в цикле ужесточения ЕЦБ

Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась до 5,3% в июле с 5,5% в июне. Более того, в месячном выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%. ВВП еврозоны вырос за II квартал на 0,3% при ожиданиях 0,2%, а в годовом выражении на 0,6% при ожиданиях 0,5%. На этом фоне европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Впрочем, не всё так было однозначно позитивно. Акции Heineken теряли почти 7% на фоне ухудшения корпоративного прогноза из-за слабых продаж в Азии.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7705,55 п. (+0,15%),

DAX - 16507,27 п. (+0,23%),

CAC 40 - 7518,98 п. (+0,57%).

Дефицит уже пришёл на рынок нефти

Нефть поднялась выше $85 к середине европейских торгов. Утренняя неуверенность на рынке растворилась в новостном потоке из Китая, где озвучили более конкретные меры по стимулированию внутреннего спроса. Власти КНР не планируют льготные кредиты, но намерены сосредоточиться на мерах смягчения налогов, включая на продажи новых и подержанных автомобилей. В Goldman Sachs полагают, что спрос в июле уже достиг рекордных 102,8 млн баррелей в сутки. По сей причине аналитики банка предполагают рост цены Brent до $86 в сентябре, а в II квартале 2024 года до $93 за баррель. Дефицит поставок в Goldman Sachs считают на уровне 1,8 млн баррелей в день. В 2024 году дефицит предложения сократиться до 0,6 млн баррелей.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $85,46 (+0,55%),

WTI - $81,27 (+0,86%),

Алюминий - $2256,5 (+1,32%),

Золото - $2004,3 (+0,59%),

Никель - $22000 (-1,35%).

Технология искусственного интеллекта продолжает будоражить американский рынок

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,2%. Единственной неприятностью в начале дня является попытка продавить доходность по 10-летним казначейским бумагам выше 4,0%. Однако, если судить по ослаблению иены, экспорт капитала из Японии идёт полным ходом, так как на рынке опасаются дальнейших масштабных валютных интервенций Банка Японии, как это произошло в понедельник.

Акции Johnson & Johnson теряли около 1,5% после того, как суд отказал компании в частичном банкротстве подразделения, ответственного за распространение препарата, послужившего причиной множественных онкологических заболеваний. Бумаги Adobe дорожали на фоне повышения рекомендаций Morgan Stanley с «на уровне рынка» до «больше рынка». Аналитики банка полагают, что компания грамотно выстраивает стратегию внедрения и монетизации искусственного интеллекта. Акции Palantir Technologies продолжили рост повышением ещё на 6% на ожиданиях очередных новостей по использованию искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.