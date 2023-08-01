Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник у значений открытия – отметки 91,6 руб.

На старте торгов доллар инерционно дорожал, однако по мере активизации крупных игроков (экспортеров) оттолкнулся от уровня сопротивления на отметке 92,2 руб. и перешел к снижению. Сдерживала рубль от ослабления и крайне благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, отчасти подкрепленная мерами Китая по стимулированию экономики.

Учитывая, что потенциал для роста нефтяных котировок сохраняется, мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль будет проторговывать верхнюю часть диапазона 91-92 руб. Отметим, что Банк России сегодня помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. Считаем, что данное нововведение не повлияет на ход торгов на бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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