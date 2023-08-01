ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник у значений открытия – отметки 91,6 руб.
На старте торгов доллар инерционно дорожал, однако по мере активизации крупных игроков (экспортеров) оттолкнулся от уровня сопротивления на отметке 92,2 руб. и перешел к снижению. Сдерживала рубль от ослабления и крайне благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, отчасти подкрепленная мерами Китая по стимулированию экономики.
Учитывая, что потенциал для роста нефтяных котировок сохраняется, мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара доллар-рубль будет проторговывать верхнюю часть диапазона 91-92 руб. Отметим, что Банк России сегодня помимо регулярных операций по покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. Считаем, что данное нововведение не повлияет на ход торгов на бирже.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.